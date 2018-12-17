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      Наталья Ромашова

      Передсмертні судоми “Опоблоку” або Як колишні регіонали з'ясовувують стосунки завдяки поліції

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      "Опоблок" судомить
      "Опоблок" судомить / Фото з відкритих джерел

      Днями у закритому режимі пройшов з'їзд "Опозиційного блоку", в ході якого було вирішено підтримати Олександра Вілкула, заступника голови партії, в якості кандидата в президенти. Щоправда висувати Вілкула опоблоківці будуть під час наступної партійної "летючки", яка за попередніми даними відбудеться у січні 2019-го.

      Як розповідають "off recоrd" учасники нинішнього з'їзду, під час свого виступу Олександр Вілкул, вочевидь, відчувши на собі усі принади зіркової хвороби, говорив з позиції без п'яти хвилин лідера "Опозиційного блоку" (ОБ), який нещодавно розколовся на тепер ворожі один до одного табори . Говорив багато і пафосно, штампами і загальними фразами.

      Що він сказав? Жорстко критикував Бойка і ще кількох колишніх колег, які намагаються створити якусь там платформу "За життя", чи за смерть, Бог їх знає. Ще казав, що у нас сьогодні є кілька завдань. Перше – домогтися миру. Друге – дати людям зарплату на Батьківщині, щоб вони не їхали за кордон. Третє –  добитися позаблокового статусу України,
      – розповів 24.tv нардеп від "Опоблоку".

      Один з лідерів "ОБ" Борис Колесніков, який в неформальних бесідах, іронічно, критично з вживанням в тому числі "гаряченьких" слів говорить про недавніх союзників, які створили "Опозиційну платформу – За життя" на з'їзді вирішив зіграти роль такого собі голуба миру.

      Ніякого розколу немає. Наше завдання – президентські і парламентські вибори. Мета проста – домогтися соціально відчутного результату, а для цього треба повернутися на тверді рейки справжньої, а не фіктивної децентралізації, домогтися миру, тому що без миру ніякого економічного і соціального успіху бути не може,
      – заявив він.


      Борис Колесніков / Фото з відкритих джерел

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      Пан Колесніков повідомив журналістам, що на з'їзді були присутні 148 з 168 делегатів, які представляли 18 партійних організацій (усього їх є 24). При цьому ні виключених з партійної фракції в парламенті Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна, ні інших представників цієї групи на з'їзді не було. Тим не менше, Колесніков констатував легітимність з'їзду і прийнятих ним рішень, в той час як представник "За життя" Нестор Шуфрич називає з'їзд фейковим.

      Як нам стало відомо, в ході закритого з'їзду, в атмосфері повного "одобрямсу", без предметного обговорення і внесення поправок була затверджена нова редакція статуту партії, згідно з якою цією політичною структурою віднині керуватимуть не два співголови, а, власне, уся політрада партії. Головою політради обраний Борис Колесніков, а до її складу увійшли керівники облорганізацій та парламентарі з так званої групи Ахметова.

      Вельми цікавий момент: після нещодавнього виключення з лав фракції "ОБ" Юрія Бойка, Сергія Льовочкіна та деяких інших нардепів, на з'їзді не піднімалося питання про їх "вигнання" з самої партії. До речі, сам Бойко навіть написав заяву до поліції щоб зупинити проведення з'їзду партії 15 грудня.


      Юрій Бойко і Сергій Льовочкін / Колаж 24 Каналу

      В чому суть? Згідно зі статутом партії, призначити з'їзд може тільки політрада, яка в "Опозиційному блоці" складається з восьми осіб. Групу Ахметова представляють Вадим Новинський, Борис Колесников, Олександр Касянюк і Юрій Воропаєв. Групу Фірташа – Юрій Бойко, Сергій Льовочкін, Сергій Ларін та Олександр Пузанов. Зі зрозумілих причин "газова група" в голосуванні за проведення з'їзду участі не приймала, тому пан Бойко звинувачує групу "ахметівських" в спробі рейдерського захоплення партії і в своїй заяві до Нацполіції вимагає притягнути колишніх колег по партійному цеху до відповідальності за статтями 170 ( Перешкоджання діяльності політичних партій) та 358 (Підробка документів) Кримінального кодексу.

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      Але не поліцією єдиною! Вчорашні "опоблоківці" і нинішні представники опозиційної платформи "За життя" звернулися також до Мінюсту з проханням визнати з'їзд ОБ незаконним, а рішення прийняті в ході цього заходу — нелегітимними. Втім, в Міністерстві юстиції відмовилися прийняти до виконання постанову Окружного адміністративного суду м.Києва від 12 грудня, яким забороняється змінювати установчі документи партії та будь-які відомості про неї.

      До речі, самі "хрещені батьки" новоствореної партії "За життя" 13 грудня також провели партійний з'їзд, на якому крім Вадима Рабиновича в президії засідали Віктор Медведчук і Нестор Шуфрич. З'їзд прийняв зміни до статуту партії, які стосуються переформатування назви партії на "Опозиційну платформу – За життя". Сайт партії повідомляє, що на наступному з'їзді (у січні) буде прийматися рішення про висунення кандидата в президенти, яким стане Юрій Бойко.


      Рабінович та Медведчук під час з'їзду своєї партії, фото з сайту "За життя" / Фото з сайту "За життя"

      Підводячи риску під усіма перипетіями, що відбуваються в "Опоблоці" і навколо нього, можна констатувати, що ця нашвидкоруч створена перед парламентськими виборами-2014 структура де-факто мертва.

      Перед виходом з ОБ Рабиновича, Бойка і компанії, покинув "Титанік" "Опоблоку" ще один амбітний діяч — Євген Мураєв. Він пішов зі скандалом і, звинувативши Рабиновича у співпраці з Льовочкіним, створив власну політсилу "Наші".

      Цікаво, що останні дослідження Київсього міжнародного інститут соціології показала: мешканці Півдня та Сходу (11,3%) наразі підтримують "Опозиційну платформу – За життя" (Бойко, Рабинович, Медведчук). У той же час в активі "Опозиційного блоку" мізерні 2% в регіонах, які вважаються електоральним ядром вчорашніх регіоналів. Звичайно, "ахметівці" ретельно вивчають електоральні настрої, тому не виключено, що на найближчому з'їзді окрім висування Вілкула на пост президента, змінять і партійну вивіску, аби скинути шлейф негативу "Опозиційного блоку". Але навряд чи це суттєво вплине на подальше місце учорашніх соратників Януковича під політичним сонцем. Тут доречно було б згадати вічно актуальне: "А вы, друзья, как не садитесь...".

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      Автор: Наталья Ромашова
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Виктор Медведчук Вадим Рабинович Юрий Бойко Оппозиционная платформа За жизнь Оппозиционный блок
      Источник: 24 Канал
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