Перемир'я нема, – військовий про режим припинення вогню та плани на майбутнє

З 21 липня на Донбасі триває безстрокове перемир'я. У цей же час росіяни продовжують обстріли та накопичують важку військову техніку.

"Перемир'я нема, ну хіба тихіше стало. А так вони зазвичай щовечора відкривають вогонь із кулеметів, "покемонів" калібру 7,62. Снайпери теж стріляють. Досвідчений військовий на слух відрізняє звук снайперської гвинтівки. Стріляли і після оголошення перемир'я вже", – говорить королівський піхотинець Андрій.

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Військовий розповідає, що українські армійці намагаються дотримуватися режиму припинення вогню. Реагують тільки у разі явної загрози, коли потужний обстріл або бачать рух у бік позицій.