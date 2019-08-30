10:23
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Повернись живим
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Повернись живим

      Перемир'я нема, – військовий про режим припинення вогню та плани на майбутнє

      671
      Піхотинець Андрій
      Піхотинець Андрій / Повернись живим

      З 21 липня на Донбасі триває безстрокове перемир'я. У цей же час росіяни продовжують обстріли та накопичують важку військову техніку.

      "Перемир'я нема, ну хіба тихіше стало. А так вони зазвичай щовечора відкривають вогонь із кулеметів, "покемонів" калібру 7,62. Снайпери теж стріляють. Досвідчений військовий на слух відрізняє звук снайперської гвинтівки. Стріляли і після оголошення перемир'я вже", – говорить королівський піхотинець Андрій.

      Важливе інтерв'ю з командиром: Звільнити окупований Донбас можна лише штурмом, – командир взводу 28-ї бригади

      Військовий розповідає, що українські армійці намагаються дотримуватися режиму припинення вогню. Реагують тільки у разі явної загрози, коли потужний обстріл або бачать рух у бік позицій.

      Андрій підписав контракт після строкової служби. Каже, звик до армії, йому подобається зброя. Вважає, кожен із тих, хто справді любить рідну державу, має бути причетним до війська.

      Невдовзі в чоловіка закінчується черговий контракт, Андрій поїде додому, вирішить деякі питання і планує знову повертатися у підрозділ. Допоки бойові дії не закінчено, потрібно бути на передовій.

      А посприяти поверненню захисників України додому із перемогою кожен може тут.

      Важливо! На Донбасі знову втрати – загинув український військовий

      blog_ava
      Прогноз погоды на 2 сентября: жара продолжится, лишь на Западе пройдут дожди
      сегодня
      458
      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 30 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      сегодня , 10:01 Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      Блог Соцмережі 138
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 240
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      24016
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 579
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2762
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук