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Почему депутаты не хотят голосовать за снижение налогов на ввоз машин

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Машины на еврономерах
Машины на еврономерах / Politeka

Ночью звонили уважаемые мною народные депутаты и объясняли причины вчерашнего фиаско...

А почему законопроект о снижении налогов на импорт авто не был вчера проголосован?

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Если и сегодня не проголосуют, то многие народные депутаты готовы назвать ФИО евробляхобизнесменов, которые на словах за снижение налогов, а на самом деле являются собственниками "литовских фирм" с тысячами зарегистрированных авто и вообще без реальных сотрудников.

Если и сегодня за снижение налогов на импортные авто не проголосуют, то Украине они обещали обнародовать имена владельцев "литовских фирм", заинтересованных в продолжении существования бляхосхем.

Ведь эти бляхобизнесмены понимают, что после снижения налогов их бляхобизнес и схемы ввоза блях рухнут, поэтому будут до последнего сражаться за "статус кво" и против наведения порядка в стране.

Ждем! Ждем сегодня голосования за законопроекты Южаниной!

Автор: Олег Назаренко. Источник: Обозреватель

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Автор: Блог Медиа
Теги: Новости Украины Новости политики Иностранные номера Верховная Рада Публикации
Источник: 24 Канал
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