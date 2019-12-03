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      Почему именно Лукашенко и Зеленский решают судьбу Путина

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      Путин пришел за Беларусью, Украина следующая? / РИА Новости

      Одного интервью белорусского посла в России Владимира Семашко оказалось достаточно, чтобы тема российско-белорусской интеграции заняла ведущее место в украинском медиа-пространстве и социальных сетях.

      Высказывания дипломата были восприняты как доказательство скорого поглощения Беларуси Россией, а предстоящая встреча президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина – как заключительный акт такого поглощения.

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      При этом от украинских наблюдателей практически ускользнул тот факт, что слова Владимира Семашко об общем парламенте и правительстве через несколько часов после обнародования интервью были дезавуированы его же собственным посольством.

      Киев в ожидании "интеграционной точки"

      В Киеве не очень внимательно следят за самим процессом российско-белорусских переговоров на интеграционные темы и, по большому счету, не очень представляют себе той глубины, которой эта интеграция уже достигла, а также той изворотливости, которую уже 25 лет проявляет Александр Лукашенко, когда в Москве требуют сделать последний, решающий шаг для объединения двух бывших советских республик в настоящее, а не имитированное "союзное государство".

      Зато зесь хорошо понимают опасный для Украины символизм происходящего. На 8 декабря запланирована встреча российского и белорусского президентов, на которой и должна быть поставлена "интеграционная точка". А 9 декабря Владимир Путин отправляется в Париж, где должна состояться встреча в "нормандском формате" и первые переговоры российского президента с его новым украинским коллегой.

      И получается, что "справившись" с Беларусью, Путин отправится в Париж "справляться" с Украиной. Белорусский сценарий, таким образом, выглядит сценарием будущего не только для Минска, но и для Киева.

      Почему бы то, с чем согласится 8 декабря белорусский президент, не предложить 9 декабря президенту Украины – пусть и в облегченном (пока что) виде, без общего парламента и правительства? Но с экономическими преференциями, столь важными для любого президента, обещающего своим избирателям социальные блага?

      Один козырь Путина против Минска и Киева

      Тем более, что главный козырь в переговорах и с украинским, и с белорусским президентами – энергетика. Лукашенко планирует – по словам все того же Семашко – обсудить с Путиным цену на российские энергоносители, этой же теме будет посвящена и предстоящая встреча премьер-министров России и Беларуси. Но и Украина заинтересована в сохранении больших объемов транзита российского газа по своей ГТС даже после окончания строительства газопровода "Северный поток-2".

      Автор: Виталий Портников
      Источник: Belsat

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Публикации Новости политики Владимир Зеленский Газовый конфликт Владимир Путин Нормандская встреча 2019 Газпром Александр Лукашенко
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