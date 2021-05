Восьмой всемирный благотворительный забег Wings for Life World Run пройдет 9 мая 2021 года. Мобильное приложение забега объединит людей со всего мира! Регистрация открыта!

9 мая в 14:00 украинцы присоединятся к Всемирному одновременному благотворительному забегу Wings for Life World Run. С помощью мобильного приложения "Wings for Life World Run" приобщиться к глобальной цели можно в любом городе и локации. Бежать можно как в одиночестве, так и вместе с друзьями и единомышленниками – в групповом забеге с мобильным приложением, которое в Киеве пройдет на ВДНХ – присоединяйтесь к событию в Facebook Wings for Life World Run APP RUN Kyiv.

Более 50 000 бегунов и участников в инвалидных креслах уже зарегистрировались на виртуальный забег, который одновременно стартует по всему миру в 14:00, 9 мая (по киевскому времени). Все они бегут индивидуально и в любом месте, но вместе и объединены через приложение.

В Украине забег поддерживают бегуны, бизнесмены и общественные активисты, среди которых Ульяна и Виталий Пчелкины (ГАР), Татьяна Гринева, Елена Балбек, Игорь Крицак и многие другие.

В приложении забега также можно создать виртуальную команду своей компании, клуба или просто друзей. Команды таких компаний, как Google, Audi, Volkswagen, Sky, Suunto и KTM участвуют в виртуальном пробеге 9 мая. Бывший лыжный гонщик Феликс Нойройтер (Германия), который хочет бросить вызов своему вечному сопернику Марселю Гиршеру (Австрия) на виртуальной беговой трассе, собрав одну из крупнейших команд на сегодняшний день из более 1300 участников.

Нойройтер говорит: "В этом году я впервые участвую в Wings for Life World Run, и у меня две цели. С одной стороны, я хочу поддержать исследование спинного мозга своим участием. С другой стороны, я хочу, чтобы моя команда пробежала больше километров, чем команда Марселя Гиршера".

Принять участие командой в Wings for Life World Run легко:

Скачать приложение Wings for Life World Run для iOS или Android.

Зарегистрироваться на забег, который пройдет 9 мая.

Создать команду.

Пригласить членов команды.

Получить удовольствие от забега ради доброго дела.

Приложение Wings for Life World Run содержит беговой трекер, калькулятор темпа, аудио - и музыкальное сопровождение, и его можно бесплатно скачать с Google Play и Apple App Store.

Уникальный формат забега: автомобиль-кетчер (Catcher Car) как мобильная финишная линия

Во время Wings for Life World Run все бегуны и участники в инвалидных креслах стартуют в одно и то же время – в 14:00 по киевскому времени (11:00 UTC). Итак, в Берлине забег начнется в 13:00. В Токио будет 20:00, а в Нью-Йорке – 7:00. Другая особенность: вы бежите столько, сколько можете. И не до линии финиша, которая определена заранее. Как это работает? Через 30 минут после того, как прозвучит выстрел стартового пистолета, автомобиль-кетчер (Catcher Car) стартует и начинает ехать за участниками. Постепенно он набирает скорость и догоняет одного участника за другим, пока не останется один победитель. Для участников, которых обогнал Catcher Car, забег успешно завершен. В 2020 году победитель всемирного забега смог пробежать 69,92 километра или 4 часа 12 минут, прежде чем его догнали.

Всемирное Событие, которое приобретает все большие масштабы

Начиная с 2014 года, сообщество Wings for Life World Run бегает вместе каждый год в мае ради тех, кто не может этого сделать. То ли по одиночке, то ли в рамках группового забега, участвуя с помощью мобильного приложения и делая регистрационные взносы, бегуны и участники на инвалидных креслах поддерживают фонд Wings for Life. Их цель – найти методы лечения травм спинного мозга. И это движение каждый год набирает обороты. На сегодня всего в забегах зарегистрировались 700 000 участников из 195 стран, которые пробежали 7 миллионов километров, одновременно собрав почти 30 миллионов евро для Wings for Life в форме регистрационных взносов и дотаций.

"Поддержка, которую мы получаем, действительно впечатляет. The Wings for Life World Run – важное мероприятие для нашего фонда. В эти времена изоляции мы рады вновь объединить в 2021 году людей со всего мира, которые будут бежать вместе ради доброго дела, – заявила Анита Герхардтер (Anita Gerhardter), генеральный директор фонда Wings for Life. – Пандемия Covid-19 принесла нам много ограничений. К счастью, большинство из них лишь временные. Тогда как люди с травмами спинного мозга должны мириться со строгими ограничениями в течение целой жизни. Мы хотим это изменить. Именно поэтому я радушно приветствую каждого, кто присоединится к нам 9 мая и поможет нам найти лекарство".

Каждый участник достигает финиша

Не имеет значения, планируете ли вы пробежать 5 километров, 10 километров, полумарафон, марафон или еще больше: много бегунов и участников в инвалидных креслах превосходят собственные ожидания, достигая новых вершин благодаря особому формату. Многие из них устанавливают личные рекорды. Но не это имеет наибольшее значение: в забеге Wings for Life World Run каждый достигает финиша. А на старте собирается самая разнообразная публика, чем на любом другом забеге, и все они собираются ради доброго дела. Возможно, именно это мотивирует такое значительное количество участников участвовать в забеге год за годом с такой радостью – так же как и то, что 100% всех регистрационных взносов идут на финансирование исследований травм спинного мозга.

Регистрируйтесь уже сейчас на Wings for Life World Run, который состоится 9 мая 2021 года в 14:00 по ссылке.