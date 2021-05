Восьмий всесвітній благодійний забіг Wings for Life World Run пройде 9 травня 2021 року. Мобільний додаток забігу об’єднає людей з усього світу! Реєстрація відкрита!

9 травня о 14:00 українці приєднаються до всесвітнього одночасного благодійного забігу Wings for Life World Run. За допомогою мобільного додатку "Wings for Life World Run" долучитися до глобальної мети можна в будь-якому місті та локації. Бігти можна як наодинці, так і разом з друзями та однодумцями – у груповому забігу з мобільним додатком, що у Києві пройде на ВДНГ – приєднуйтесь до події у Facebook Wings for Life World Run APP RUN Kyiv.

Загалом понад 50 000 бігунів та учасників у кріслах колісних вже зареєструвалися на віртуальний забіг, який одночасно стартує по всьому світу о 14:00, 9 травня (за київським часом). Усі вони біжать індивідуально та будь-де, але разом та об’єднані через додаток.

В Україні забіг підтримують бігуни, бізнесмени та громадські активісти, серед яких Уляна та Віталій Пчолкіни (ГАР), Тетяна Гриньова, Олена Балбек, Ігор Крицак та багато інших.

У додатку забігу також можна створити віртуальну команду – своєї компанії, клубу чи просто друзів. Команди таких компаній, як Google, Audi, Volkswagen, Sky, Suunto та KTM беруть участь у віртуальному пробігу 9 травня. Колишній гірськолижний гонщик Фелікс Нойройтер (Німеччина), який хоче кинути виклик своєму вічному супернику Марселю Гіршеру (Австрія) на віртуальній біговій трасі, зібрав одну з найбільших команд на сьогоднішній день з понад 1300 учасників.

Нойройтер каже: "Цього року я вперше беру участь у Wings for Life World Run, і у мене дві цілі. З одного боку, я хочу підтримати дослідження спинного мозку своєю участю. З іншого боку, я хочу, щоб моя команда пробігла більше кілометрів, ніж команда Марселя Гіршера".

Взяти участь командою у Wings for Life World Run легко:

Завантажити додаток Wings for Life World Run для iOS або Android.

Зареєструватися на забіг, що пройде 9 травня.

Створити команду.

Запросити членів команди.

Отримати задоволення від забігу заради доброї справи.

Додаток Wings for Life World Run містить біговий трекер, калькулятор темпу, аудіо- та музичний супровід, і його можна безкоштовно завантажити з Google Play та Apple App Store.

Унікальний формат забігу: автомобіль-кетчер (Catcher Car) як мобільна фінішна лінія

Під час Wings for Life World Run всі бігуни й учасники у кріслах колісних стартують в один і той самий час – о 14:00 за київським часом (11:00 UTC). Отже, у Берліні забіг почнеться о 13:00. У Токіо буде 20:00, а в Нью-Йорку – 7:00. Інша особливість: ви біжите стільки, скільки можете. І не до лінії фінішу, яка визначена заздалегідь. Як це працює? Через 30 хвилин після того, як пролунає постріл стартового пістолета, автомобіль-кетчер (Catcher Car) стартує та починає їхати за учасниками. Поступово він набирає швидкість і наздоганяє одного учасника за іншим, допоки не залишиться один переможець. Для учасників, яких обігнав Catcher Car, забіг успішно завершено. У 2020 році переможець всесвітнього забігу зміг пробігти 69,92 кілометра або 4 години 12 хвилин, перш ніж його наздогнали.

Всесвітня Подія, яка набуває дедалі більших масштабів

Починаючи з 2014 року, спільнота Wings for Life World Run бігає разом щороку у травні заради тих, хто не може цього зробити. Чи то наодинці, чи в межах групового забігу, беручи участь за допомогою мобільного додатку і роблячи реєстраційні внески, бігуни й учасники на кріслах колісних підтримують фонд Wings for Life. Їхня мета – знайти методи лікування травм спинного мозку. І цей рух щороку набирає обертів. На сьогодні загалом у забігах зареєструвалися 700 000 учасників із 195 країн, які пробігли 7 мільйонів кілометрів, водночас зібравши майже 30 мільйонів євро для Wings for Life у формі реєстраційних внесків і дотацій.

"Підтримка, яку ми отримуємо, справді вражає. The Wings for Life World Run – важливий захід для нашого фонду. У ці часи ізоляції ми раді знов об’єднати у 2021 році людей з усього світу, які бігтимуть разом заради доброї справи, – заявила Аніта Ґерхардтер (Anita Gerhardter), генеральний директор фонду Wings for Life. – Пандемія Covid-19 принесла нам багато обмежень. На щастя, більшість із них лише тимчасові. Тоді як люди з травмами спинного мозку мають миритися з суворими обмеженнями протягом цілого життя. Ми хочемо це змінити. Саме тому я радо вітаю кожного, хто приєднається до нас 9 травня і допоможе нам знайти ліки".

Кожен учасник досягає фінішу

Не має значення, чи плануєте ви пробігти 5 кілометрів, 10 кілометрів, напівмарафон, марафон або ще більше: багато бігунів та учасників у кріслах колісних перевершують власні сподівання, досягаючи нових вершин завдяки особливому формату. Багато з них встановлюють особисті рекорди. Але не це має найбільше значення: в забігу Wings for Life World Run кожен досягає фінішу. А на старті збирається найбільш різноманітна публіка, ніж на будь-якому іншому забігу, і усі вони збираються заради доброї справи. Можливо, саме це мотивує таку значну кількість учасників брати участь у забігу рік за роком з такою радістю – так само як і те, що 100% усіх реєстраційних внесків ідуть на фінансування досліджень травм спинного мозку.

Реєструйтеся вже зараз на Wings for Life World Run, що відбудеться 9 травня 2021 року о 14:00 за посиланням.