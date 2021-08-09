В своем обращении в воскресенье, 8 августа, Дороса ни словом не упомянула дело против Куомо. Это и не удивительно, ведь она была одной из тех, кто поддерживал губернатора Нью-Йорка и отрицала обвинения в его сторону.
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Дороса поблагодарила за годы работы
Бывшая соратница губернатора Мелисса Дороса поблагодарила жителей штата за возможность работать для их блага в течение последних десяти лет. Однако, по словам чиновницы, последние 2 года работы были эмоционально и психологически сложными.
Я всегда буду благодарна за возможность поработать с такими талантливыми и преданными своему делу коллегами в интересах нашего штата,
– заявила Дороса.
Местные аналитики и активисты уже пытаются спрогнозировать, чем закончится для Эндрю Куомо увольнение самой преданной помощницы, ведь губернатору сейчас грозит импичмент.
Имя помощницы фигурировало в отчете Генеральной прокуратуры
В отчете Генеральной прокуратуры по делу о сексуальных домогательствах Куомо говорится о том, что Дороса оказывала давление на одну из помощниц, которая свидетельствовала против губернатора штата. В целом ее имя вспоминают более 200 раз.
По словам анонимных источников, после обнародования отчета 3 августа 2021 года, Дороса решила уйти в отставку из-за того, что она больше не может быть защитником Куомо. К слову, прокуратура опубликовала документ на 165 страниц со свидетельствами жертв и доказательствами вины губернатора.
Скандал с губернатором Эндрю Куомо: главное
- В конце 2020 года сразу несколько женщин обвинили губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в сексуальном домогательстве.
- Первой против губернатора выступила его 25-летняя помощница Шарлотта Бенетт. Она рассказала, что 63-летний политик интересовался ней во время пандемии.
- В феврале 2021 года свой рассказ опубликовала еще одна помощница Куомо – Линдси Бойлан. Она заявила о том, что губернатор прикасался к ней, целовал и обсуждал в ее присутствии внешность других женщин.
- За дело взялись следователи. Они допросили более 200 свидетелей и изъяли десятки тысяч документов и фото.
- Президент США Джо Байден советовал Эндрю Куомо уйти в отставку в случае подтверждения его вины. После обнародования отчета прокуратуры губернатору, очевидно, придется прислушаться к президенту.