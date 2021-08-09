У своєму зверненні в неділю, 8 серпня, Дороса жодним словом не згадала справу проти Куомо. Це й не дивно, адже вона була однією з тих, хто підтримував губернатора Нью-Йорка і заперечувала звинувачення в його сторону.

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Дороса подякувала за роки роботи

Колишня соратниця губернатора Меліса Дороса подякувала мешканцям штату за можливість працювати для їхнього блага протягом останніх десяти років. Однак, за словами чиновниці, останні 2 роки роботи були емоційно та психологічно складними.

Я завжди буду вдячною за можливість попрацювати з такими талановитими й відданими своїй справі колегами в інтересах нашого штату,

– заявила Дороса.

Місцеві аналітики та активісти уже намагаються спрогнозувати, чим закінчиться для Ендрю Куомо звільнення найвідданішої помічниці, адже губернатору зараз загрожує імпічмент.

Ім'я помічниці фігурувало у звіті Генеральної прокуратури

У звіті Генеральної прокуратури в справі про сексуальні домагання Куомо йде мова про те, що Дороса чинила тиск на одну із помічниць, яка свідчила проти губернатора штату. Загалом її ім'я згадують понад 200 разів.

За словами анонімних джерел, після оприлюднення звіту 3 серпня 2021 року, Дороса вирішила піти у відставку через те, що вона більше не може бути захисником Куомо. До слова, прокуратура опублікувала документ на 165 сторінок зі свідченнями жертв та доказами вини губернатора.

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