23:28
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Достойная компания для Януковича. Налог на фитнес в России
      Вєсті Кремля
      21:55, сегодня
      Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича
      Вєсті.UA
      19:53, сегодня
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      "Последствия были бы серьезные": почему Украина не ответила на агрессию РФ в Азовском море

      146 Читати новину українською
      Украина не повелась на провокации РФ в Азовском море
      Украина не повелась на провокации РФ в Азовском море / Фото из открытых источников

      Россия обстреляла украинские корабли и ожидала огонь в ответ. Однако, моряки Военно-морских сил ВСУ не повелись на эту провокацию и не позволили Кремлю начать полномасштабное наступление на Украину.

      Россия хотела повторить в Керченском проливе грузинский сценарий 2008 года, отметил председатель Службы внешней разведки Егор Божок в интервью Укринформу.

      Читайте также: Украина должна быть готовой к новой атаке России в Азовском море, – экс-посол США

      Более десяти лет назад русская армия заставила Вооруженные силы Грузии применить оружие для самозащиты и это стало поводом для полномасштабного вмешательства на ее территорию. Однако, благодаря международному сообществу и грузинской власти армия РФ так и не смогла захватить Тбилиси.

      Провокация в Азовском море готовилась. В Интернете появилось видео, снятое с российского корабля, который наваливался на украинский катер. Оно должно было зафиксировать оборонительный выстрел украинского корабля. Это должно было стать легитимизацией: мы выстрелили, значит напали на российский военный корабль – и у них есть все основания для полномасштабного военного ответа,
      – подчеркнул Божок.

      Однако, украинские моряки не поддались на циничные провокации России.

      "Наши моряки действовали выдержанно и не позволили совершить против себя провокацию, которая могла привести к серьезным последствиям", – добавил руководитель разведки.

      Из-за нападения РФ в Азовском море было введено военное положение, чтобы Украина была готова к возможной новой агрессии со стороны Кремля.

      Что случилось между Россией и Украиной в Азовском море?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.

      После атаки украинские корабли продолжили следовать до Мариуполя, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ обстреляли украинские. Из-за этого 6 военных моряков ВМС ВСУ получили ранения.

      Россия тогда захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Впоследствии их арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Водный транспорт Новости Грузии Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      сегодня , 23:00 Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      Ірина Шиба 19
      Главные новости 24 января: приговор Януковичу, исчезновение Эмилиано Сала, протесты в Венесуеле
      сегодня , 22:31 Главные новости 24 января: приговор Януковичу, исчезновение Эмилиано Сала, протесты в Венесуеле
      122
      Теракт у Маріуполі: хто стріляв по мирним жителям?
      сегодня , 22:12 Теракт у Маріуполі: хто стріляв по мирним жителям?
      Артем Овдієнко 866
      ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      сегодня , 21:53 ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      Наталя Ромашова 1600
      Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
      сегодня , 21:04 Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 141
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Евромайдан. День шестой
       26 ноября 2013 , 11:05 3
      Hitch Hotel: телескопическая палатка, которая крепится на фаркоп автомобиля
       7 августа 2018 , 18:40
      Шахтер – Хоффенхайм: заявка "горняков" на матч Лиги чемпионов – Кайоде может сыграть в матче
       18 сентября 2018 , 18:09
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук