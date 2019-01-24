"Последствия были бы серьезные": почему Украина не ответила на агрессию РФ в Азовском море

Россия обстреляла украинские корабли и ожидала огонь в ответ. Однако, моряки Военно-морских сил ВСУ не повелись на эту провокацию и не позволили Кремлю начать полномасштабное наступление на Украину.

Россия хотела повторить в Керченском проливе грузинский сценарий 2008 года, отметил председатель Службы внешней разведки Егор Божок в интервью Укринформу.

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Более десяти лет назад русская армия заставила Вооруженные силы Грузии применить оружие для самозащиты и это стало поводом для полномасштабного вмешательства на ее территорию. Однако, благодаря международному сообществу и грузинской власти армия РФ так и не смогла захватить Тбилиси.

Провокация в Азовском море готовилась. В Интернете появилось видео, снятое с российского корабля, который наваливался на украинский катер. Оно должно было зафиксировать оборонительный выстрел украинского корабля. Это должно было стать легитимизацией: мы выстрелили, значит напали на российский военный корабль – и у них есть все основания для полномасштабного военного ответа,

– подчеркнул Божок.

Однако, украинские моряки не поддались на циничные провокации России.

"Наши моряки действовали выдержанно и не позволили совершить против себя провокацию, которая могла привести к серьезным последствиям", – добавил руководитель разведки.

Из-за нападения РФ в Азовском море было введено военное положение, чтобы Украина была готова к возможной новой агрессии со стороны Кремля.

Что случилось между Россией и Украиной в Азовском море?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.



После атаки украинские корабли продолжили следовать до Мариуполя, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ обстреляли украинские. Из-за этого 6 военных моряков ВМС ВСУ получили ранения.



Россия тогда захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Впоследствии их арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.