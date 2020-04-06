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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      БЛОГ Михаил Дубинянский
      Историк, публицист, политический обозреватель

      Украинский президент коронавируса, или Эпидемия все спишет

      -
      Владимир Зеленский / Сайт президента

      Скорее всего, в новейшей украинской истории Владимир Александрович останется именно президентом коронавируса.

      Год назад, в начале апреля 2019-го, уже мало кто сомневался, что шоумен Зеленский станет шестым президентом Украины. При этом оптимисты надеялись, что он войдет в историю как президент мира. А скептики опасались, что ему суждено стать президентом капитуляции.

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      Но на десятом месяце каденции Зе мы столкнулись с эпидемией COVID-19, оттеснившей гибридное противостояние на второй план и заслужившей сравнение со Второй мировой. И, скорее всего, в новейшей украинской истории Владимир Александрович останется именно президентом коронавируса.

      В нашем обществе успели сформироваться два альтернативных взгляда на встречу гаранта с пандемией.

      Первая точка зрения, разделяемая самим Зеленским и его симпатиками, сводится к тому, что Владимиру Александровичу ужасно не повезло. Бедняга не пробыл на Банковой и года, как разразилось невиданное бедствие планетарного масштаба. Все президентские планы и надежды оказались разрушены.

      Но есть и вторая точка зрения, продвигаемая противниками Зеленского. Мнение о том, что коронавирус поможет дилетанту Зе объяснить собственное фиаско. Что пороки и просчеты правящей команды будут частично заслонены новизной, непредсказуемостью и глобальным характером нынешнего кризиса. Что слабый и неопытный гарант провалился бы в любом случае – но провалиться вместе со всем миром не так обидно и не так постыдно.

      Украина совершенно не готова к разразившейся эпидемии? Но к ней не был готов никто! Карантин будет иметь разрушительные последствия для украинской экономики? Но от борьбы с коронавирусом пострадает все человечество! Украинская власть может не справиться с новой угрозой? Но посмотрите, как печально обстоят дела в Италии, в Испании, во Франции и даже в Соединенных Штатах Америки!..

      Заодно с неразрешимыми проблемами пандемия дарит украинскому руководству и спасительные отговорки. Позитивных примеров вокруг слишком мало, а негативных – чересчур много; и на их фоне отечественная слабость, бестолковость и некомпетентность начинают казаться нормой.

      На смену старому доброму принципу "Война все спишет" потихоньку приходит новый: "Эпидемия все спишет". Противоэпидемические заботы уже помогают затушевать скверную историю с братьями Ермаками, и оскандалившийся глава президентского офиса уже ссылается на необходимость спасения страны. Массовые уличные акции, нервировавшие Банковую в прошлом году, уже попали под обоснованный карантинный запрет. А само появление COVID-19 в Украине уже выглядит переломным моментом, предопределившим неудачи Зе-команды: хотя в действительности кризисные явления на Печерских холмах начались раньше.

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      Подобно войне, эпидемия оправдывает чрезвычайщину. Подобно войне, эпидемия оправдывает нищету. Подобно войне, эпидемия оправдывает огрехи и грехи власти – во всяком случае, в теории.

      Правда, на практике принцип "Война все спишет", активно эксплуатировавшийся в предыдущие годы, так и не принес желаемого эффекта. Не удержал население от массового разочарования, а рейтинг президента Порошенко – от сокрушительного обвала. Но это далеко не первый случай, когда Владимир Александрович рискует пойти по стопам Петра Алексеевича.

      Автор: Михаил Дубинянский
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Публикации Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Петр Порошенко
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