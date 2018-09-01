Притула в своем остроумном стиле отреагировал на смерть Захарченко: видео

Новость о смерти главаря боевиков оккупированной территории Донетчины Александра Захарченко изрядно порадовала украинского шоумена и телеведущего Сергея Притулу.

Об этом свидетельствует его сообщение в Facebook.

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"А в сентябре тоже будет такая пруха, или нет?" – подписал свое сообщение Сергей.

Кроме того, он опубликовал видео со своими эмоциями. На кадрах улыбающийся Притула поет отрывок из советского шлягера о лете – "Я так хочу, чтоб лето не кончалось".

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Кроме того, накануне, 30 августа, на 81 году жизни умер Иосиф Кобзон, который активно поддерживал как агрессию Кремля, так и сепаратистские настроения на Донбассе.