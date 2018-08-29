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Николай Спиридонов

Денонсация договора о дружбе – пиар-ход перед выборами?

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / Цензор.НЕТ

Немного про денонсацию договора о дружбе Украины с Российской Федерацией.

1) Наличие этого договора выглядит парадоксально, поскольку получается, что Россия для нас одновременно: враг, агрессор и... стратегический партнер!

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2) Вполне очевидно, что главная причина того, что вопрос о разрыве поднят именно сейчас – избирательная кампания.

За полгода до выборов практически все решения политиков продиктованы предвыборной логикой. Иначе можно было разорвать этот договор еще в 2014-15 годах, но власть делает это только теперь, чтобы побороться за националистический электорат (примерно 15% избирателей).

3) Разрыв договора частично развязывает руки России, в частности, в плане (не) признания государственных границ Украины.

4) В РФ тоже высказывают недовольство наличием этого соглашения. В частности, его разрыва требует известный депутат Госдумы, глава фракции ЛДПР – Владимир Жириновский.

5) Думаю, что разрыв договора между Украиной и Россией не будет иметь серьезных последствий, а останется скорее PR-акцией.

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Автор: Николай Спиридонов
Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Петр Порошенко Публикации
Источник: Микола Спиридонов
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