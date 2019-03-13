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      Пусть МИД России общается с Януковичем, а не с Украиной

      1671
      Агрессор обвиняет жертву
      Агрессор обвиняет жертву / Telegram

      Российский МИД выпустил комментарий, посвященный прекращению с 1 апреля 2019 действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной от 31 мая 1997 года.

      Договор не будет продлен автоматически по инициативе украинской стороны, закон об этом она приняла 4 месяца назад.

      Имея в виду захват Россией Крыма и войну против Украины, которую Россия ведет на востоке этой страны уже 5 лет, такое решение Украины понятно.

      Но у российского МИДа иное мнение. В нарушении договора он обвиняет Украину, а ее власти дважды именует "майданными", что, вероятно, должно означать, что сегодняшние руководители Украины, избранные на конкурентных выборах, не являются законными. Кроме того, МИД России называет работу властей Украины "антинародной".

      Но если так, то что же вы – птенцы гнезда Лаврова, адресуетесь к "майданным" и "антинародным"? Отправляйте свои ценные комментарии по почте "законному" и "народному" Януковичу! Установите с ним дипломатические отношения, езжайте с ним на рыбалку, обсуждая по вечерам у костра "многогранные связи", "суд истории", его "суровый приговор" и прочие интересные темы, которыми наполнен комментарий МИДа.

      Читайте также: Украина прекратила действие договора о дружбе с Россией: в Кремле началась истерика

      blog_ava
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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Война на Донбассе Война Публикации Новости политики
      Источник: Telegram
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