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      Путін кинув Україні новий виклик, – Le Point

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      Путін шукає больові точки новообраного президента Зеленського
      Путін шукає больові точки новообраного президента Зеленського / Фото з відкритих джерел

      Президент Росії Володимир Путін шукає шляхи як тиснути на нового Президента України Володимира Зеленського.

      "Рішення про надання російського громадянства жителям окупованого Донбасу – це тиск господаря Кремля на Володимира Зеленського", – зазначає журналіст французької газети Le Point Марк Нексон у статті "Новий виклик Путіна Києву".

      Читайте також: Зеленський для Путіна – НЛО, – Le Monde

      "Украй провокаційний захід", – так відреагував спеціальний представник держдепартаменту США у справах України Курт Волкер.

      Нині Путін змушує колишнього коміка Зеленського оборонятися. Тим паче, що він збирається надати російський паспорт за спрощеним порядком всім жителям України,
      – йдеться у статті.

      "Я із задоволенням поставив би майбутньому президенту України кілька питань про плани відносно конфлікту в Донбасі", – заявив лідер Кремля щодо свого колеги, якого всі вважають недосвідченим.

      Захоплений зненацька Зеленський на противагу йому все ж написав у своєму акаунті у Facebook: "Громадянство Росії, зокрема, дає право бути арештованим за мирний протест і право не мати вільних і конкурентних виборів".

      Одне не викликає сумніву: після застосування таких дій мирні переговори, про готовність до яких заявляють обидва лідери, будуть важчими. Жителі Донбасу дійсно ризикують опинитися звабленими наданою їм можливістю вільно мандрувати та працювати в Росії, – коментує Нексон. – Залишається дізнатися, чи зробить Москва наступний крок шляхом визнання незалежності Донбасу і навіть його приєднання, як це було зроблено з Кримом.

      "Я в це не вірю, – стверджує український експерт Георгій Чижов. – Оскільки межі регіону рухомі і погано визначені. Я більше ставлю на спробу дезінтеграції України і на прагнення Путіна добитися певної лояльності з боку Зеленського".

      А поки що кремлівському лідеру доведеться нести фінансові наслідки свого рішення. За оцінками економістів, така роздача паспортів може стати федеральному бюджету в 1,6 млрд доларів. Перша стаття витрат: пенсіонери чисельністю в мільйон осіб, чиї пенсії тепер будуть сплачуватися Москвою,
      – підсумовує автор статті.

      Читайте також: Кремль шантажує Зеленського паспортами Росії для українців, – The Guardian

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости политики Российские паспорта на Донбассе Новости Украины Владимир Зеленский Владимир Путин Публикации Российская пропаганда
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