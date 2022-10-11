"Некоторые элиты недовольны": как изменились настроения в бункере Путина из-за массированных атак Украины

В России было преимущественно одобрительное отношение к ракетному террору против Украины, начавшемуся 10 октября. В то же время, среди окружения Путина были недовольны такими действиями.

Свою ракетную атаку против Украины Кремль готовил около месяца. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Обратите внимание Три российские ракеты пролетели над Молдовой: Подоляк указал на бездействие партнеров

Путин показал "ответ"

Эксперт отметил, что причиной ракетного террора было то, что главе Кремля Владимиру Путину нужно было показать, "что он может" хоть как-то соответствовать Украине.

Он показал, что может отвечать. Конечно, не элите и его окружению, а простому народу. Элита довольна, что еще могут по Украине хоть как-то ударить. Но были и те, которые хоть немножко соображают, что Путин показал мало: вчера смог, а сегодня – уже не смог,

– объяснил политтехнолог.

По его словам, сегодня ПВО Украины отразило все ракетные атаки на столицу, хотя попытки этого были.

Россия не имеет бесконечного количества ракет, как в начале войны, когда они ежедневно пробивали противоракетную и противовоздушную обороны Украины в любой точке. То есть ПВО и ПРО усилились, а у них – уменьшилось количество ракет. Они используют старые ракеты, которые долго нужно заправлять, возить и готовить к пускам", – добавил обозреватель.

Читайте также: К атаке готовились достаточно долго: ветеран ВМС оценил ракетные запасы россиян

По его мнению, ракетные атаки 10 – 11 октября Кремль готовил около месяца.

"Все произошло не потому, что Украина якобы ударила по Крымскому мосту, а просто там был месяц подготовки. Сегодня они бомбят остатками от того, что месяц до этого готовили. То есть следующую попытку им нужно готовить так же месяц. Это все видят", – указал Шейтельман.

Как в России реагируют на ракетные атаки по Украине: смотрите видео

Какие настроения у россиян

Политтехнолог отметил, что россияне во время ракетных ударов по Украине "увидели то, что хотели увидеть". По его мнению, чтобы понять общие настроения граждан страны-агрессора, нужно учитывать видеоопросы, а не заявления Путина и Медведева.

Нарративы о войне у россиян уже несколько раз менялись полностью. Если вспомнить первый месяц – они воевали с "бандеровцами, националистами и фашистами". Летом они воевали против НАТО и гомосексуалистов. Сейчас ситуация совсем другая: последний месяц – война с "сатанистами",

– подчеркнул эксперт.

По его словам, в понимании простых россиян против России воюют "сатанисты всего мира".

"Мы над ними смеемся, но российское военно-политическое руководство действует, учитывая общественное мнение, которое сама и создала. И когда Россия ударила ракетами по центру Киева – это для россиян было "достижением", потому что они хотели увидеть, когда бомбят не "мирных жителей", а "сатанистов" и детей "сатанистов", – рассказал Шейтельман.

Советуем Не ракетами едиными: НАТО и ЕС имеют возможность погасить Москву

По его мнению, до этого Россия только проигрывала, поскольку "взорвали их мост, бомбят их города, разгоняют их армию так, что они бегут".

"И россияне это видят. Поэтому им нужно было хоть что-то", – резюмировал обозреватель.

Вас также может заинтересовать – российская пропаганда в истерике из-за ракетных обстрелов Украины: смотрите видео

Массовый ракетный удар по Украине: что известно