Свою ракетну атаку проти України Кремль готував близько місяця. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

Зверніть увагу Три російські ракети пролетіли над Молдовою: Подоляк вказав на бездіяльність партнерів

Путін показав "відповідь"

Експерт зазначив, що причиною ракетного терору було те, що главі Кремля Владіміру Путіну треба було показати, "що він може" хоч якось відповідати Україні.

Він показав, що може відповідати. Звичайно, не еліті та його оточенню, а простому народові. Еліта задоволена, що ще можуть по Україні хоч якось ударити. Але були й ті, які хоч трошки тямлять, що Путін показав замало: учора зміг, а сьогодні – вже не зміг,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, сьогодні ППО України відбила всі ракетні атаки на столицю, хоча спроби до того були.

"Росія не має нескінченної кількості ракет, як на початку війни, коли вони щодня пробивали протиракетну та протиповітряну оборони України у будь-якій точці. Тобто ППО та ПРО посилилися, а у них – зменшилась кількість ракет. Вони використовують старі ракети, які довго потрібно заправляти, возити та готувати до пусків", – додав оглядач.

Читайте також До атаки готувалися досить довго: ветеран ВМС оцінив ракетні запаси росіян

На його думку, ракетні атаки 10 – 11 жовтня Кремль готував близько місяця.

"Все сталося не тому, що Україна начебто вдарила по Кримському мосту, а просто там був місяць підготовки. Сьогодні вони бомбардують залишками від того, що місяць до того готували. Тобто наступну спробу їм потрібно готувати так само місяць. Це всі бачать", – вказав Шейтельман.

Як у Росії реагують на ракетні атаки по Україні: дивіться відео

Які настрої у росіян

Політтехнолог зауважив, що росіяни під час ракетних ударів по Україні "побачили те, що хотіли побачити". На його думку, щоб зрозуміти загальні настрої громадян країни-агресорки, потрібно зважати на відео-опитування, а не на заяви Путіна та Медведєва.

Наративи щодо війни у росіян вже кілька разів змінювалися повністю. Якщо згадати перший місяць – вони воювали з "бандерівцями, націоналістами та фашистами". Влітку вони воювали проти НАТО та гомосексуалістів. Зараз ситуація зовсім інша: останній місяць – війна із "сатаністами",

– підкреслив експерт.

За його словами, у розумінні простих росіян, проти Росії воюють "сатаністи всього світу".

"Ми з них сміємося, але російське військово-політичне керівництво діє, зважаючи на громадську думку, яку сама й створила. І коли Росія вдарила ракетами по центру Києва – це для росіян було "досягненням", бо вони хотіли побачити, коли бомбардують не "мирних жителів", а "сатаністів" та дітей "сатаністів", – розповів Шейтельман.

Радимо Не ракетами єдиними: НАТО і ЄС мають можливість погасити Москву

На його думку, до цього Росія лише програвала, позаяк "підірвали їхній міст, бомблять їхні міста, розганяють їхню армію так, що вони тікають".

"І росіяни це бачать. Тому їм потрібно було бодай щось", – резюмував оглядач.

Вас також може зацікавити – російська пропаганда в істериці через ракетні обстріли України: дивіться відео

Масовий ракетний удар по Україні: що відомо