Ресурсная база для коррупционных кланов: как власть использует газодобычу в своих целях

Военное положение и объединение церквей происходят, как в параллельной реальности. А в теневом режиме продолжается дерибан государственных денег и имущества. В начале декабря 2018 года нам едва удалось остановить схематозную "прихватизацию" окружением президента Порошенко компании "Центрэнерго" – последнего актива тепловой генерации, который еще не забрал Ахметов.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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Тогда, по его словам, чтобы сорвать сценарий, когда "Центрэнерго" за минимальную стоимость должен был забрать приближенній к Порошенко предприниматель Виталий Кропаев, пришлось подключать международных дипломатов и призвать к совести премьер-министра Владимира Гройсмана. И неудача президентского клана с "Центрэнерго" – это не повод остановиться в своих аппетитах. Еще один энергетический актив переходит окружению Порошенко.



Предприятие "Центрэнерго"

Лещенко добавил, что кабинет министров одобрил передачу грандиозного газового месторождения "Юзовское" малоизвестной фирме из Голландии со специально придуманным созвучным названием Yuzgas, которую зарегистрировали конкретно под эту операцию. Это – спецпредложение Януковича для добычи сланцевого газа мировым гигантом Shell. В 2015 году из-за войны и падения цен на нефть Shell свернул этот проект.

Уже после прихода Порошенко начались поиски нового претендента на долю Shell. Но вместо другого мирового гиганта на "фейковом конкурсе" проект отдали той самой фирме-подкладке Yuzgas, которая не имеет опыта и имеет тысячу евро уставного капитала,

– отметил нардеп.

Он рассказал, что Кабмин принял решение о том, что вместо Shell будет никому неизвестный Yuzgas, который обещает продать часть акций словацкой компании Nafta. А та, в свою очередь, будет добывать не сланцевый газ, как собирался делать Shell, и ради чего были консолидированы огромные земли месторождения, а раскупоривать старые скважины.

При этом интерес к газодобыче имеет как президент Порошенко, так и его окружение. Так, Порошенко в свое время был владельцем компании "Нефтегаздобыча", и во времена Кучмы потерял контроль над своей долей. Когда предприятие перешло к Ринату Ахметову, действующий глава государства потребовал от него компенсации,

– отметил Сергей Лещенко.

"Коррупция, чтобы скрыть свое преступное нутро, всегда ищет для себя прикрытия, таким образом легализируя сделки: сначала в общественном сознании, а затем – в финансовых институтах, затем – финансируя политических клоунов", – подытожил Лещенко.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 23 декабря 2018 года