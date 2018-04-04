Робот София снялась для журнала Cosmopolitan: яркие фото
Робот София украсила обложку мартовского номера журнала Cosmopolitan India. Для стильной съемки ее одели в платье индийского дизайнера Тани Хануджи.
"Намасте, Индия, я – София, самый продвинутый робот-гуманоид в мире", – сказала она в коротком ролике.
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Мартовский выпуск Cosmopolitan India получил две обложки: помимо работа для журнала снялась индийская актриса Сонам Капур.
Кто такая робот София? Робот София создан гонконгской компанией Hanson Robotics. Всего в мире существует 12 роботов,похожих на нее. Самый известный из них получил гражданство Саудовской Аравии в 2017 году.
Источник: 24 Канал
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