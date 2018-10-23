Новые санкции, которые Россия вводит против Украины, будут касаться тех украинских граждан, которые по убеждению Кремля, наносят вред РФ. Кроме того, эти ограничения коснутся поставки украинских товаров и вывоза капитала из Украины в Россию.

Накануне 24 канал сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает введение "специальных экономических мер" в отношении Украины. Как пояснили в Кремле, документ, в частности, предусматривает создание перечня физических и юридических лиц, в отношении которых в Москве будут принимать меры.

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Впоследствии представитель российского президента Дмитрий Песков отметил, что эти ограничения будут касаться не всех, а лишь некоторых "неудачных" представителей украинского народа.

Зато российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что эти санкции коснутся сотен украинских граждан и компаний.

"Там будет много достаточно известных людей. Если говорить о физических лицах, то, вполне вероятно, это будут сотни людей, которые своими действиями наносили ущерб нашей стране. Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть, от тех предложений, которые сформулирует правительство. Конечно, в список также включены украинские компании, то есть юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции", – передает слова политика ТАСС.

Кроме того, по его словам, Россия введет дополнительные ограничения на поставки украинских товаров и вывоз капитала из Украины в Россию, пишет "Интерфакс".

Намерены запретить определенные категории товаров, которые были произведены в Украине для того, чтобы поставлять их в РФ. Хотя украинские коллеги это особо не отмечают, но вообще-то товарооборот Украины с Россией является весьма значительным. Речь идет о миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных. Другими словами Россия, несмотря на все трудности последнего времени, на всевозможные запреты и ограничения, которые они уже ввели в отношении нашей страны, этот товарооборот сохраняет. Также хотим заблокировать украинские активы, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть это будет запрет совершать с ними любые действия. Планируем еще запретить пересчет денежных средств, находящихся в источниках, расположенных на территории РФ, то есть говорится о запрете вывоза капитала,

- отметил глава российского правительства.

В то же время российский премьер сообщил, что объем российского рынка для поставок украинских товаров, для украинского капитала остается достаточно значительным. Также, добавляет он, РФ остается крупнейшим внешнеторговым партнером Украины.

"Предложения по указу будут подготовлены в кратчайшее время. Сегодня уже подготовлено несколько версий постановлений правительства о введении санкций в отношении Украины. У меня уже есть версия нескольких постановлений правительства. Эти постановления, конечно, отражают смысл указа. Они заключаются в том, что санкции вводятся в отношении лиц, наносящих ущерб интересам Российской Федерации. Но ответные меры России не будут касаться большинства украинцев, поскольку это абсолютно неприемлемо", – констатировал Медведев.

Напомним, в начале мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении синхронизированных с США санкций против России.