О новых образовательных направлениях рассказал Сергей Токарев, основателем SET University и компании Roosh. По его словам, в рамках курсов по кибербезопасности и компьютерным наукам студенты смогут изучать киберзащиту, технологии блокчейна и искусственного интеллекта, а некоторые модули будут посвящены управлению технологическими проектами.
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Предпринимательское направление программ и пять стипендиальных мест
SET University совместно с Центром бизнес-аналитики Фишера Калифорнийского университета Беркли разработали предпринимательское направление программ, чтобы предоставить студентам все возможности для создания собственных инновационных решений. Частью дипломной работы станет создание собственного стартапа в университетском акселераторе или разработка IT-решения для технологической компании.
Для каждой из программ университет выделит пять стипендиальных мест. Принять участие в конкурсе могут представители ВСУ и НГУ (как действующие военнослужащие, так и находящиеся в запасе или отставке), дети участников боевых действий, стремящиеся развиваться в IT украинки и внутренне перемещенные лица, выехавшие с временно оккупированных территорий или зон боевых действий. Заявка может быть подана до 1 сентября 2023 года. Прочитать больше о грантах от SET University можно по ссылке.
Ранее Сергей Токарев отметил, что сам инициировал и профинансировал пять мест в рамках стипендиальной программы для студентов магистерских и микромагистерских курсов. Такие гранты полностью покрывают обучение. Бизнесмен подчеркнул, что именно образование является залогом светлого будущего, поэтому любой вклад в него сегодня — это вклад в восстановление Украины.
Бесплатный тренинг для украинок по бизнес-аналитике
Также SET University совместно с UC Berkeley Fisher Center for Business Analytics при Калифорнийском университете Беркли проводит бесплатный тренинг для украинок по бизнес-аналитике Leading with Confidence in the AI World. Трехдневное мероприятие стартует 30 августа и будет проходить в офлайн-режиме в Киеве.
Воркшоп проведет Готье Вассер – профессор и директор Центра бизнес-аналитики Фишера. Специалист учит бизнес-лидеров использовать Data Science и аналитику при разработке и реализации бизнес-стратегий. Принять участие в Leading with Confidence in the AI World могут гражданки Украины со статусом ВПЛ, представительницы ВСУ и Нацгвардии, а также учредители проектов в экономической или благотворительной сфере. Подать заявку на воркшопе можно до 18 августа.
Тренинг по бизнес аналитике – первое совместное событие SET University и Центра бизнес-аналитики Фишера. Однако в дальнейших планах долгосрочная программа по инновациям и предпринимательству, а также отдельные мероприятия.