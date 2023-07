О новых образовательных направлениях рассказал Сергей Токарев, основателем SET University и компании Roosh. По его словам, в рамках курсов по кибербезопасности и компьютерным наукам студенты смогут изучать киберзащиту, технологии блокчейна и искусственного интеллекта, а некоторые модули будут посвящены управлению технологическими проектами.

Предпринимательское направление программ и пять стипендиальных мест

SET University совместно с Центром бизнес-аналитики Фишера Калифорнийского университета Беркли разработали предпринимательское направление программ, чтобы предоставить студентам все возможности для создания собственных инновационных решений. Частью дипломной работы станет создание собственного стартапа в университетском акселераторе или разработка IT-решения для технологической компании.

Для каждой из программ университет выделит пять стипендиальных мест. Принять участие в конкурсе могут представители ВСУ и НГУ (как действующие военнослужащие, так и находящиеся в запасе или отставке), дети участников боевых действий, стремящиеся развиваться в IT украинки и внутренне перемещенные лица, выехавшие с временно оккупированных территорий или зон боевых действий. Заявка может быть подана до 1 сентября 2023 года. Прочитать больше о грантах от SET University можно по ссылке.

Ранее Сергей Токарев отметил, что сам инициировал и профинансировал пять мест в рамках стипендиальной программы для студентов магистерских и микромагистерских курсов. Такие гранты полностью покрывают обучение. Бизнесмен подчеркнул, что именно образование является залогом светлого будущего, поэтому любой вклад в него сегодня — это вклад в восстановление Украины.

SET Scholarship — благотворительная инициатива, призванная предоставить украинцам и украинкам возможность получить IT-образование. Стипендии финансируются благотворителями как отдельными лицами, так и компаниями. В планах технологического университета расширить стипендиальную программу, чтобы все желающие неравнодушные граждане и организации смогли приобщиться к созданию грантов, которые сделают качественное образование более доступным для украинцев.

Бесплатный тренинг для украинок по бизнес-аналитике

Также SET University совместно с UC Berkeley Fisher Center for Business Analytics при Калифорнийском университете Беркли проводит бесплатный тренинг для украинок по бизнес-аналитике Leading with Confidence in the AI World. Трехдневное мероприятие стартует 30 августа и будет проходить в офлайн-режиме в Киеве.

Воркшоп проведет Готье Вассер – профессор и директор Центра бизнес-аналитики Фишера. Специалист учит бизнес-лидеров использовать Data Science и аналитику при разработке и реализации бизнес-стратегий. Принять участие в Leading with Confidence in the AI World могут гражданки Украины со статусом ВПЛ, представительницы ВСУ и Нацгвардии, а также учредители проектов в экономической или благотворительной сфере. Подать заявку на воркшопе можно до 18 августа.

Тренинг по бизнес аналитике – первое совместное событие SET University и Центра бизнес-аналитики Фишера. Однако в дальнейших планах долгосрочная программа по инновациям и предпринимательству, а также отдельные мероприятия.

SET University — инновационное некоммерческое образовательное учреждение, обучающее будущих лидеров технологической индустрии. Университет предоставляет студентам возможность не только получить академические знания о технологиях и предпринимательстве, но и применить их на практике. К образовательному процессу привлекают ведущих специалистов, а партнерами учреждения являются лучшие университеты по всему миру. После начала полномасштабного вторжения, SET University сосредоточился на том, чтобы сделать IT-образование доступным для всех украинцев и развивать украинские стартапы.