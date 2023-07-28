Про нові освітні напрямки розповів Сергій Токарєв, засновником SET University та компанії Roosh. За його словами, в межах курсів із кібербезпеки та комп'ютерних наук студенти матимуть змогу вивчати кіберзахист, технології блокчейну та штучного інтелекту, а деякі модулі будуть присвячені управлінню технологічними проєктами.
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Підприємницький напрям програм і п'ять стипендійних місць
SET University спільно з Центром бізнес-аналітики Фішера Каліфорнійського університету Берклі розробили підприємницький напрям програм, щоб надати студентам всі можливості для створення власних інноваційних рішень. Частиною дипломної роботи стане створення власного стартапу в університетському акселераторі або ж розробка IT-рішення для технологічної компанії.
Для кожної з програм університет виділить по п'ять стипендійних місць. Взяти участь у конкурсі можуть представники ЗСУ та НГУ (як чинні військовослужбовці, так і ті, що перебувають у запасі чи відставці), діти учасників бойових дій, українки, які прагнуть розвиватися в IT, та внутрішньо переміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій. Заявку можна подати до 1 вересня 2023 року. Прочитати більше про гранти від SET University можна за посиланням.
Раніше Сергій Токарєв зазначав, що сам ініціював та профінансував п'ять місць в межах стипендіальної програми для студентів магістерських та мікромагістерських курсів. Такі гранти повністю покривають навчання. Бізнесмен наголосив, що саме освіта є запорукою світлого майбутнього, а тому будь-який внесок в неї сьогодні — це внесок у відновлення України.
Безкоштовний тренінг для українок із бізнес-аналітики
Також SET University спільно з UC Berkeley Fisher Center for Business Analytics при Каліфорнійському університеті Берклі проводить безкоштовний тренінг для українок із бізнес-аналітики — Leading with Confidence in the AI World. Триденний захід стартує 30 серпня та проходитиме в офлайн-режимі у Києві.
Воркшоп проведе Готьє Вассер — професор та директор Центру бізнес-аналітики Фішера. Фахівець навчає бізнес-лідерів використовувати Data Science та аналітику під час розробки та реалізації бізнес-стратегій. Взяти участь у Leading with Confidence in the AI World можуть громадянки України зі статусом ВПО, представниці ЗСУ та Нацгвардії, а також засновниці проєктів в економічній або благодійній сферах. Подати заявку на воркшоп можна до 18 серпня.
Тренінг з бізнес аналітики — перша спільна подія SET University та Центру бізнес-аналітики Фішера. Однак в подальших планах — довгострокова програма з інновацій та підприємництва, а також окремі заходи.