Про нові освітні напрямки розповів Сергій Токарєв, засновником SET University та компанії Roosh. За його словами, в межах курсів із кібербезпеки та комп'ютерних наук студенти матимуть змогу вивчати кіберзахист, технології блокчейну та штучного інтелекту, а деякі модулі будуть присвячені управлінню технологічними проєктами.

Підприємницький напрям програм і п'ять стипендійних місць

SET University спільно з Центром бізнес-аналітики Фішера Каліфорнійського університету Берклі розробили підприємницький напрям програм, щоб надати студентам всі можливості для створення власних інноваційних рішень. Частиною дипломної роботи стане створення власного стартапу в університетському акселераторі або ж розробка IT-рішення для технологічної компанії.

Для кожної з програм університет виділить по п'ять стипендійних місць. Взяти участь у конкурсі можуть представники ЗСУ та НГУ (як чинні військовослужбовці, так і ті, що перебувають у запасі чи відставці), діти учасників бойових дій, українки, які прагнуть розвиватися в IT, та внутрішньо переміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій. Заявку можна подати до 1 вересня 2023 року. Прочитати більше про гранти від SET University можна за посиланням.

Раніше Сергій Токарєв зазначав, що сам ініціював та профінансував п'ять місць в межах стипендіальної програми для студентів магістерських та мікромагістерських курсів. Такі гранти повністю покривають навчання. Бізнесмен наголосив, що саме освіта є запорукою світлого майбутнього, а тому будь-який внесок в неї сьогодні — це внесок у відновлення України.

SET Scholarship — благодійна ініціатива, покликана надати українцям та українкам можливість здобути IT-освіту. Стипендії фінансуються благодійниками — як окремими особами, так і компаніями. В планах технологічного університету розширити стипендійну програму, щоб усі охочі небайдужі громадяни та організації змогли долучитися до створення грантів, які зроблять якісну освіту доступнішою для українців.

Безкоштовний тренінг для українок із бізнес-аналітики

Також SET University спільно з UC Berkeley Fisher Center for Business Analytics при Каліфорнійському університеті Берклі проводить безкоштовний тренінг для українок із бізнес-аналітики — Leading with Confidence in the AI World. Триденний захід стартує 30 серпня та проходитиме в офлайн-режимі у Києві.

Воркшоп проведе Готьє Вассер — професор та директор Центру бізнес-аналітики Фішера. Фахівець навчає бізнес-лідерів використовувати Data Science та аналітику під час розробки та реалізації бізнес-стратегій. Взяти участь у Leading with Confidence in the AI World можуть громадянки України зі статусом ВПО, представниці ЗСУ та Нацгвардії, а також засновниці проєктів в економічній або благодійній сферах. Подати заявку на воркшоп можна до 18 серпня.

Тренінг з бізнес аналітики — перша спільна подія SET University та Центру бізнес-аналітики Фішера. Однак в подальших планах — довгострокова програма з інновацій та підприємництва, а також окремі заходи.

SET University — інноваційний некомерційний освітній заклад, що навчає майбутніх лідерів технологічної індустрії. Університет надає студентам можливість не лише здобути академічні знання про технології та підприємництво, а й застосувати їх на практиці. До освітнього процесу залучають провідних фахівців, а партнерами закладу є найкращі університети по всьому світу. Після початку повномасштабного вторгнення, SET University зосередився на тому, щоб зробити IT-освіту доступною для всіх українців та розвивати українські стартапи.