На Черниговщине, утром 14 мая, правоохранители застрелили мужчину. Они были вынуждены это сделать, поскольку злоумышленник был агрессивным и шел на них с ножами.

Об этом рассказал журналистам спикер патрульной полиции Черниговской области Виталий Копыстко. Происшествие случилось на улице Жабинского, куда патрульные прибыли на вызов.

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Кто вызвал полицию

К правоохранителям обратился житель многоквартирного дома в 11 часов утра. Он сообщил, что соседке угрожает убийством ее сожитель.

Перед этим агрессивный мужчина угрожал и заявителю. Туда сразу направили два экипажа полиции.

Что случилось на вызове

Патрульные услышали крики женщины еще с улицы.

Поэтому они решили самостоятельно открыть дверь квартиры.

Когда зашли, они увидели мужчину, который держал в руках два ножа.

Правоохранители требовали, чтобы он поставил их на пол.

Однако, он проигнорировал это и пошел с ножами на правоохранителей

Один из них выстрелил, и пуля попала мужчине в живот.

После этого вызвали скорую помощь.

Врачи пытались реанимировать его в течение часа.

Однако спасти мужчину не удалось.

Сейчас об инциденте сообщили прокуратуре и продолжается служебное расследование.

Обратите внимание! На трассе Киев – Чоп 9 марта патрульные заметили водителя, нарушившего правила дорожного движения. Они начали за ним ехать, но мужчина пытался убежать. Затем, его машина застряла и он начал стрелять в правоохранителей из ружья. Впоследствии оказалось, что злоумышленник был пьян.