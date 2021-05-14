Шел с ножами в руках: патрульные застрелили жителя Чернигова
На Черниговщине, утром 14 мая, правоохранители застрелили мужчину. Они были вынуждены это сделать, поскольку злоумышленник был агрессивным и шел на них с ножами.
Источник:Укринформ
Об этом рассказал журналистам спикер патрульной полиции Черниговской области Виталий Копыстко. Происшествие случилось на улице Жабинского, куда патрульные прибыли на вызов.
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Кто вызвал полицию
К правоохранителям обратился житель многоквартирного дома в 11 часов утра. Он сообщил, что соседке угрожает убийством ее сожитель.
Перед этим агрессивный мужчина угрожал и заявителю. Туда сразу направили два экипажа полиции.
Что случилось на вызове
- Патрульные услышали крики женщины еще с улицы.
- Поэтому они решили самостоятельно открыть дверь квартиры.
- Когда зашли, они увидели мужчину, который держал в руках два ножа.
- Правоохранители требовали, чтобы он поставил их на пол.
- Однако, он проигнорировал это и пошел с ножами на правоохранителей
- Один из них выстрелил, и пуля попала мужчине в живот.
- После этого вызвали скорую помощь.
- Врачи пытались реанимировать его в течение часа.
- Однако спасти мужчину не удалось.
- Сейчас об инциденте сообщили прокуратуре и продолжается служебное расследование.
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