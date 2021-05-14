Йшов із ножами в руках: патрульні застрелили жителя Чернігова
На Чернігівщині зранку 14 травня правоохоронці застрелили чоловіка. Вони були змушені це зробити, оскільки зловмисник був агресивним і йшов на них із ножами.
Джерело:Укрінформ
Про це розповів журналістам речник патрульної поліції Чернігівщини Віталій Копистко. Подія трапилася на вулиці Жабинського, куди патрульні прибули на виклик.
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Хто викликав поліцію
До правоохоронців звернувся житель багатоквартирного будинку об 11 годині ранку. Він повідомив, що сусідці погрожує вбивством її співмешканець.
Перед цим агресивний чоловік погрожував і заявнику. Туди одразу направили два екіпажі поліції.
Що трапилося на виклику
- Патрульні почули крики жінки ще з вулиці.
- Тому вони вирішили самостійно відчинити двері квартири.
- Коли зайшли, вони побачили чоловіка, який тримав у руках два ножі.
- Правоохоронці вимагали, щоб він поставив їх на підлогу.
- Однак він проігнорував це та пішов з ножами на правоохоронців
- Один із них вистрілив, і куля потрапила чоловікові в живіт.
- Після цього викликали швидку допомогу.
- Лікарі намагалися реанімувати його протягом години.
- Однак врятувати чоловіка не вдалося.
- Наразі про інцидент повідомили прокуратурі й триває службове розслідування.
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