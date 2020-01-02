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      Слуга искал себе даму: "95 квартал" высмеял нардепа Яременко из-за секс-скандала с проституткой

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      "95 квартал" высмеял Яременко из-за секс-скандала в Раде / Скриншот из видео

      "95 квартал" показал новый номер о народном депутате Богдане Яременко, которого поймали на переписке с проституткой прямо в Верховной Раде. В одном из первых номеров "Квартала" в 2020 году жена вернулась домой, когда депутату несмотря на различные табу удалось заказать себе девушку по вызову.

      Народного депутата сыграл Александр Пикалов, жену Елена Кравец. Видео с номером в своем ютубе опубликовал "95 квартал".

      К слову: Горела хата 2: кварталовцы спели новую песню для Гонтаревой – видео

      По сценарию, увидев девушку в костюме медсестры, жена спросила у Яременко, удалось ли тогда ему договориться о цене. Вместо этого он объяснил, что из-за секс-скандала ему стало плохо, поэтому пришлось вызвать себе скорую.

      Зато жена сказала ему, что у него все равно что в фейсбуке, что в реальной жизни – тупые отмазки. Позже, как выяснилось, проститутки спрятаны по всей квартире.

      Таким образом Яременко приехали не только "лечить", но и "тушить пожары", "убирать в квартире", "учить в школе", а в конце в гости пришла еще и "монахиня".

      Номер "95 квартала" о депутате Яременко: смотрите видео

      Что известно о скандале с Яременко?

      • 30 октября депутат переписывался в парламенте с проститутками, спрашивал их о стоимости услуг и сколько денег в месяц им нужно.
      • После того, как журналисты опубликовали фото переписки "слуги народа", Яременко заявил, что это провокация и обвинил во всем СМИ.
      • Через несколько часов он убрал свой сообщение о провокациях из фейсбука и написал там извинения (семье, фракции и президенту).
      • 31 октября Яременко выступил с трибуны парламента и назвал уголовным преступлением то, что журналисты обнародовали его частную переписку.
      • В "Слуге народа" сначала заявили, что никак не будут наказывать Яременко, но впоследствии Давид Арархамия назвал три выхода из ситуации: снятие его с должности главы комитета, исключение из фракции, снятие с Яременко депутатского мандата.
      • В конце концов вечером 1 ноября Яременко сам заявил о том, что складывает полномочия главы парламентского комитета по внешней политике.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Курьезные новости Верховная Рада Секс-скандал Богдан Яременко Квартал 95
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