Слуга искал себе даму: "95 квартал" высмеял нардепа Яременко из-за секс-скандала с проституткой
"95 квартал" показал новый номер о народном депутате Богдане Яременко, которого поймали на переписке с проституткой прямо в Верховной Раде. В одном из первых номеров "Квартала" в 2020 году жена вернулась домой, когда депутату несмотря на различные табу удалось заказать себе девушку по вызову.
Народного депутата сыграл Александр Пикалов, жену Елена Кравец. Видео с номером в своем ютубе опубликовал "95 квартал".
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По сценарию, увидев девушку в костюме медсестры, жена спросила у Яременко, удалось ли тогда ему договориться о цене. Вместо этого он объяснил, что из-за секс-скандала ему стало плохо, поэтому пришлось вызвать себе скорую.
Зато жена сказала ему, что у него все равно что в фейсбуке, что в реальной жизни – тупые отмазки. Позже, как выяснилось, проститутки спрятаны по всей квартире.
Таким образом Яременко приехали не только "лечить", но и "тушить пожары", "убирать в квартире", "учить в школе", а в конце в гости пришла еще и "монахиня".
Номер "95 квартала" о депутате Яременко: смотрите видео
Что известно о скандале с Яременко?
- 30 октября депутат переписывался в парламенте с проститутками, спрашивал их о стоимости услуг и сколько денег в месяц им нужно.
- После того, как журналисты опубликовали фото переписки "слуги народа", Яременко заявил, что это провокация и обвинил во всем СМИ.
- Через несколько часов он убрал свой сообщение о провокациях из фейсбука и написал там извинения (семье, фракции и президенту).
- 31 октября Яременко выступил с трибуны парламента и назвал уголовным преступлением то, что журналисты обнародовали его частную переписку.
- В "Слуге народа" сначала заявили, что никак не будут наказывать Яременко, но впоследствии Давид Арархамия назвал три выхода из ситуации: снятие его с должности главы комитета, исключение из фракции, снятие с Яременко депутатского мандата.
- В конце концов вечером 1 ноября Яременко сам заявил о том, что складывает полномочия главы парламентского комитета по внешней политике.