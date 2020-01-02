Слуга искал себе даму: "95 квартал" высмеял нардепа Яременко из-за секс-скандала с проституткой

"95 квартал" показал новый номер о народном депутате Богдане Яременко, которого поймали на переписке с проституткой прямо в Верховной Раде. В одном из первых номеров "Квартала" в 2020 году жена вернулась домой, когда депутату несмотря на различные табу удалось заказать себе девушку по вызову.

Народного депутата сыграл Александр Пикалов, жену Елена Кравец. Видео с номером в своем ютубе опубликовал "95 квартал".

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По сценарию, увидев девушку в костюме медсестры, жена спросила у Яременко, удалось ли тогда ему договориться о цене. Вместо этого он объяснил, что из-за секс-скандала ему стало плохо, поэтому пришлось вызвать себе скорую.

Зато жена сказала ему, что у него все равно что в фейсбуке, что в реальной жизни – тупые отмазки. Позже, как выяснилось, проститутки спрятаны по всей квартире.

Таким образом Яременко приехали не только "лечить", но и "тушить пожары", "убирать в квартире", "учить в школе", а в конце в гости пришла еще и "монахиня".

Номер "95 квартала" о депутате Яременко: смотрите видео