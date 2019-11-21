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      Евгений Клопотенко

      Смачні вечері у родинному колі: рецепти від Євгена Клопотенка

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      Рецепти смачних вечерь у сімейному колі / Unsplash

      Родинні вечері круті, особливо – осінню. У духовці щось запікається, нереально пахне, всі сходять з розуму, бо коли ж воно нарешті приготується? Потім ви дістаєте велику гарячу форму, ставите на стіл і кожний бере собі стільки, скільки забажає.

      Ви розмовляєте, смієтеся і смачно їсте. Десь там, за вікном, холодно, але вам тепленько та добре. Це називається затишок. І саме тому я підготував підбірку рецептів для таких родинних вечерь. Вечерь, наповнених любов'ю, смаком та сенсом.

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      1. Мусака. Це дивовижно. Велика дяка грекам за те, що вони придумали цю запіканку. Баклажан, фарш, просочений томатним соком та спеціями, картопля, бешамель та сир.

      мусака

      2. Запіканка із цвітної капусти. Ой, це прям вау. Смачнезна штука. Цвітна капуста, вершковий соус з мускатним горіхом, пармезан та родзинки. І от родзинки просто зробили цю страву. Вони вбирають соус та розбухують. Потім лопаются у роті. Дуже класно.

      запіканка

      3. Курка. Багато лимону. Багато чебрецю. Картопля. Просто. Божественно.

      курка з лимоном

      4. Лазанья з гарбузом, моцарелою, горіхами та шпинатом. Це просто розум від'їсти можна. Від смаку та від усвідомлення, що приготувати лазанью, виявляється, легко.

      лазанья

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      Автор: Евгений Клопотенко
      Теги: Публикации Food and Drinks
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