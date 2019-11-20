Чотири поживні сніданки на кожен день від Євгена Клопотенка

Що з'їсти на сніданок? Вічне питання, яке спантеличує не на жарт та викликає страждання.

Але у вас же є Євген Клопотенко. І я про все вже подбав та все придумав. Отож ловіть варіанти страв, якими класно снідати.

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1. Шакшука. Це прокачана яєшня. Додаєте багато томатів, інших овочей, зіру та смакуєте. Жовток змішується з томатним соусом, ви від задоволення відлітаєте у стратосферу. Потім вмочуєте хлібчик і відчуваєте кайф. Важливо: я у шакшуку раджу додати трохи вершків. Це прям дуже.



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2. Гранола. Я ненавидів вівсянку та вважав її безглуздою, доки не спробував запекти. Вийшло класно, і я маю поділитися цим рецептом з вами. Найкрутіше – це те, що гранолу можна зробити заздалегідь, а потім просто кидати у йогурт зранку. Хвилина – і сніданок готовий.



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3. Ньокі – сніданок для тих, хто любить челенджи. Насправді, нічого складного немає. Робите пюре, додаєте борошно та яйця, робите миленькі приплюснуті шарики, тушкуєте у томатному соусі зі шпинатом. Класний сніданок для вихідних.



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4. Тости з брі та цибулевим конфітюром. Це просто насолода. М'якенькі тепленькі грінки, тягучий вершковий брі, солодкий конфітюр. Лав-лав-лав.

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