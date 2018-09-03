Собак из приюта "трудоустроили" на теннисном турнире: милые кадры

Ежегодно в бразильском городе Сан-Паулу происходит профессиональный теннисный турнир Brasil Open среди мужчин, который проходит на грунтовых кортах местного спортивного комплекса.

С 2016-го года организаторы турнира решили сделать его особенным, взяв помощниками собак из местных приютов.

Смотрите также: Предупредил драку: сеть взорвало смешное видео с собакой-охранником

Животные "подрабатывают" своеобразными болбоями. Во время разминок они подбирают мячи, которые вышли из игры и приносят их обратно теннисистам.

Правда, иногда спортсменам приходится немного побороться за мяч – собаки думают, что те с ними таким образом играют.

Собаки приносят мячи на теннисном турнире в Бразилии

За два года количество собак-болбоев на кортах турнира в Сан-Паулу выросло с 4 до 10.

Rescue dogs are trained to be ball boys for the Brazilian open... This is why tennis is amazing pic.twitter.com/EJV6W9tCU7 — Shantanu (@ShantanuJhaveri) 1 березня 2016 р.

How cool is this!? Shelter dogs were "ball boys" at the Brazilian Open! https://t.co/5KBLgVU6wQ pic.twitter.com/mP0iqRt4Zu — Animal Humane Society (@Animal_HumaneMN) 3 березня 2016 р.

Смотрите видео, как собаки приносят мяча на Brasil Open: