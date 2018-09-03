Собак из приюта "трудоустроили" на теннисном турнире: милые кадры
Ежегодно в бразильском городе Сан-Паулу происходит профессиональный теннисный турнир Brasil Open среди мужчин, который проходит на грунтовых кортах местного спортивного комплекса.
С 2016-го года организаторы турнира решили сделать его особенным, взяв помощниками собак из местных приютов.
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Животные "подрабатывают" своеобразными болбоями. Во время разминок они подбирают мячи, которые вышли из игры и приносят их обратно теннисистам.
Правда, иногда спортсменам приходится немного побороться за мяч – собаки думают, что те с ними таким образом играют.
Собаки приносят мячи на теннисном турнире в Бразилии
За два года количество собак-болбоев на кортах турнира в Сан-Паулу выросло с 4 до 10.
Смотрите видео, как собаки приносят мяча на Brasil Open:
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