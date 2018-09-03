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Собак из приюта "трудоустроили" на теннисном турнире: милые кадры

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Собаки-болбои на Brasil Open
Собаки-болбои на Brasil Open / sportzwiki.com

Ежегодно в бразильском городе Сан-Паулу происходит профессиональный теннисный турнир Brasil Open среди мужчин, который проходит на грунтовых кортах местного спортивного комплекса.

С 2016-го года организаторы турнира решили сделать его особенным, взяв помощниками собак из местных приютов.

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Животные "подрабатывают" своеобразными болбоями. Во время разминок они подбирают мячи, которые вышли из игры и приносят их обратно теннисистам.

Правда, иногда спортсменам приходится немного побороться за мяч – собаки думают, что те с ними таким образом играют.

Собаки теніс Бразилія

Собаки приносят мячи на теннисном турнире в Бразилии

За два года количество собак-болбоев на кортах турнира в Сан-Паулу выросло с 4 до 10.

Смотрите видео, как собаки приносят мяча на Brasil Open:

 

Теги: Бразилия Спорт Теннис LifeStyle мир животных Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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