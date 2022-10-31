Об этом в стриме для 24 канала рассказал психотерапевт Спартак Суббота. Он также отметил, что с самого детства у россиян не формируется модель свободы. В биологии есть "программы свободы" – они так и называются, которые формируют у ребенка интерес к новому и формируют способность воспринимать себя как личность.

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Ребенок с детства формирует в себе возможности, которые позволяют ему видеть мир по-другому. И есть такое понятие, как "синаптический прунинг" – когда некоторые нейронные связи в мозге очень долго не используются, то они обрезаются.

Что такое синаптический прунинг и почему он работает у россиян

К примеру, когда мы смотрим на 10 китайских детей, они для нас очень похожи, а для китайцев нет, одинаковые мы. По словам психотерапевта, это и есть пример синаптического прунинга, когда человек теряет способность распознавать этнические характеристики или теряет способность использовать программы свободы или не может атаптироваться к раздражителям.

Мать, которая вынашивает ребенка в России – у нее плохое питание, постоянный стресс, нет нормальных витаминов, постоянные финансовые проблемы – фактически это жизнь в нищете,

– говорит Суббота.

По словам Спартака Субботы, ребенок в утробе матери также реагирует на все эти раздражители. Если у матери высокий показатель адреналина и кортизола – это сигнализирует ребенку, что среда опасна, поэтому она рождает этого ребенка более тревожным и менее критическим.

"Россияне рожают из поколения в поколение более слабых и агрессивных людей. Потому что агрессивный и тревожный человек еще при племенах - имел больше шансов выжить", - говорит специалист.

Подробнее о том, почему россияне так агрессивны: смотрите видео рассказы со Спартаком Субботой

Поэтому, по словам врача, реально выходит так, что россияне – как дикари. Они имеют адаптивные модели, которые работали когда-то.

И этот ребенок в первые годы своей жизни просто не может жить в нормальной среде – он видит, как нищен его мир. В таком случае, россияне идут по течению и выбирают линию меньшего сопротивления – выбирают человека и перекладывают на него ответственность.

"Поэтому и выбирают очередного диктатора - даже есть корреляция между смиренным поведением и выбором того человека, который будет тебя травмировать в семье или во власти. У россиян весь народ, с психологической точки зрения - рожден страдать всю жизнь", - резюмирует Спартак. .