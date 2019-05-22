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      США ввели санкции против российских оборонных заводов

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      Свежие санкции от США подъехали
      Свежие санкции от США подъехали / Фото из открытых источников

      США остаются верны своим принципам и награждают Россию все новыми и новыми санкциями.

      Так, намедни, Госдепартамент США обрадовал ряд предприятий российского оборонного сектора попаданием в "список счастливчиков", а именно, завод "Авангард", производящий ракеты для ЗРК С-300 и С-400, а также "Конструкторское бюро приборостроения", разрабатывающее "высокоточное" оружие, в частности для ЗРПК "Панцирь-С1".

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      Санкции были введены в связи с нарушением Россией закона о нераспространении оружия массового уничтожения (INKSNA), согласно которому запрещалось осуществлять поставки военной техники, баллистических ракет, а также компонентов для их производства в такие страны-изгои как Сирия, Иран и Северная Корея. В свою очередь, Россия, как известно, эти поставки осуществляла и даже не скрывая, использовала в пропагандистских целях.

      Благодаря этим санкциям в ближайшее время проблемы с экспортом продукции выше озвученных предприятий возникнут не только у российской стороны, но и у стран, которые либо должны будут получить выше озвученные виды вооружений, либо планируют заказывать боеприпасы и элементы к ним.

      Но это, как говорится, еще не все. С марта в Белом доме на рассмотрении находится проект второго раунда санкций против России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. И этот документ куда более интересный и объемный, ведь он включает ограничения экспорта и импорта российской продукции, деятельности финансовых учреждений РФ и даже авиасообщения между двумя странами.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости России Новости США Публикации Санкции
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