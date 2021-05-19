Авраменко отметил, что знает об этой проблеме и очень расстроен. Он обвинил в инцидентов хакеров.

Важно Украинский язык и клубничка: в школьный учебник "закралось" ссылка на порносайт

Реакция автора книги

Помощница языковеда Александра Авраменко Оксана Авраменко заявила, что в учебнике должна была быть ссылка на администрацию города Новомиргород Кировоградской области.

Но как нам сказали, это работа хакеров. Мы уже получали звонки относительно этой ссылки и отреагировали на это. Мы пожаловались в киберполицию,

– рассказала Оксана Авраменко.

Обратите внимание! Сейчас ссылка на администрацию города Новомиргород несколько иное, чем заявленная в учебнике – http://rada-novomirgorod.gov.ua.

Заметим, что книгу издали в 2018 году тиражом 2 тысячи экземпляров. Автором учебника является Александр Авраменко – известный украинский педагог, лингвист, литературовед, а также теле- и радиоведущий. Он написал множество книг по украинскому языку и литературе, а выпускники готовят к ВНО чаще всего по его учебникам.

Детали скандала

В учебнике "Украинский язык" за 10 класс авторства Александра Авраменко за 2018 год нашли ссылку на сайт с "клубничкой". Его разместили в теме о том, нужна ли в школах школьная форма. При вбивании ссылку в поиск, открывается порносайт.

Следует отметить, что аналогичная ссылка есть не только в электронной, но и в печатной версии учебника. Добавим, что этот учебник рекомендован МОН Украины.