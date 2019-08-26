"Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський

Підготовча депутатська група, що складається з представників усіх майбутніх фракцій новообраної Ради IX скликання, а також мажоритарників-самовисуванців продовжує ділити комітетські “пироги”.

Процес рухається зі страшним скрипом в силу того, що "Слуга народу" готова віддати опозиції (а це чотири політсили) посади голів всього двох комітетів з 23-х існуючих – свободи слова та інформації, а також з прав людини. Треба відзначити, що незважаючи на те, що законодавчо чіткі квоти не прописані, раніше в "комітетському" питанні влада та її опоненти знаходили спільну мову. Навіть за президентства Януковича опозиції віддавали контрольні функції не тільки в названих двох комітетах, а й в бюджетному, регламентному та інших.

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Тим часом процес формування майбутнього складу Кабміну проходить без шуму і пилу. Ну майже…

Відповідно до закону, протягом тридцяти днів нова коаліція (а в нашому випадку – 99,99% це вперше в історії незалежності буде монобольшість) повинна представити на суд Верховної Ради прем'єр–міністра, який і буде "сватати" депутатському корпусу персональний склад уряду.

Представник президента в Кабміні Андрій Герус (якого, до речі, сватають у крісло міністра палива та енергетики) днями заявив, що новий уряд буде створено протягом двох днів після старту роботи новообраної Верховної Ради. А без п'яти хвилин глава пропрезидентської фракції СН Давид Арахамія заявляє, що "слуги" пропонували делегувати своїх кандидатів на міністерські пости представників інших фракцій.

Коли я їм дзвоню і кажу: "Ви можете надати свій список для шорт–листа нормальних кандидатів на міністрів? ", – вони кажуть: "А ми хочемо, щоб ви несли відповідальність – ми не дамо". Це продержавна позиція чи чисто політична спекуляція? Я не хочу імена називати, але я кажу: якщо є така позиція – нехай вони лісом всі йдуть,

– зазначив він.

"Заява Арахамії про те, куди треба йти представникам інших політсил через їх небажання подавати своїх людей на міністерські пости– це яскравий прояв гострого дефіциту досвіду, відсутність розуміння парламентської політики, та й політики в цілому", – зазначає політолог Володимир Фесенко.

Експерт також робить наступний акцент: "У чому, з одного боку полягає парадокс, а з іншого – закономірність нинішньої ситуації? У тому, що формувати уряд має коаліція. Коаліції немає – є однопартійна більшість у вигляді "Слуги народу". Формально, саме СН повинна формувати Кабмін, але реально формувати КМУ будуть в Офісі президента, і "Слуга народу" не матиме ніякого відношення до цього процесу. Залучать хіба що Разумкова і Стефанчука, але проголосують потім дружно всі".

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На переконання Володимира Фесенка, незважаючи на те, що Зеленський неодноразово говорив про необхідність залучення "нових облич" у виконавчу владу, кілька міністрів часів президентства Порошенка мають високі шанси зберегти ключі від своїх кабінетів: "Авакова, як людину, яка збереже міністерський пост, називають найчастіше. Але мій прогноз такий: якщо він і залишиться в уряді, то не на посаді міністра внутрішніх справ. Він може стати профільним віце-прем'єром, але з меншими повноваженнями і впливом, ніж він має зараз".



Арсен Аваков

В експертному середовищі феномен Авакова, який користувався недоторканністю протягом всієї президентської каденції Петра Порошенка і може зберегти портфель і при "Зе", пояснюють двома факторами.

По-перше, попередньому президенту Аваков потрібен був тому, що мав дуже і дуже серйозний вплив на значну частину "Народного фронту", без голосів якої у Банкової не було б можливості проводити свої законодавчі ініціативи в сесійній залі ВР.

По-друге, кандидатуру Авакова просував Ігор Коломойський, який публічно неодноразово заявляв про те, що, мовляв, непогано б, щоб Арсеній Борисович залишився при міністерських справах, так як він знаходиться на своєму місці. Паралельно Зеленському та його оточенню м'яко натякають з команди Авакова, що в перемозі на президентських виборах, а також тріумфі "Слуги народу" на позачергових парламентських, багато в чому треба завдячувати саме чинному главі МВС, який зробив вибори максимально чистими, знищуючи на корені "сітки" та інші фальсифікаційні схеми, які могли серйозно ускладнити виборчу кампанію нинішнього глави держави.

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Однак в Офісі президента розуміють, наскільки важливою фігурою на урядовій дошці є пост міністра внутрішніх справ і, як стверджують в кулуарах, там розробляють хитру пастку. З чуток, Авакову пропонують портфель віце-прем'єра з питань координації правоохоронних органів. Це буде абсолютно нова посада, створена спеціально під нинішнього міністра. Власне, ймовірне підвищення Арсена Авакова є придуманим для нього компромісом, за умовами якого він повинен здатися без бою і піти з МВС.

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В оточенні президента говорять, що глава МВС "наживку" Банкової про призначення на пост силового віце–прем'єра взяв, але з однією умовою– паралельного збереження поста глави МВС. У президентському Офісі ще не придумали контр-аргументи, в зв'язку з чим "питання Авакова" зависло у повітрі. До речі, Аваков – один з небагатьох міністрів (разом з міністром юстиції Павлом Петренком), який очолив своє відомство якраз після Революції Гідності і до цього дня залишається на своєму посту.

Друга фігура, яка, якщо вірити кулуарним чуткам, має досить високі шанси залишитися в міністерському кріслі – міністр фінансів Оксана Маркарова, яка зайняла цю посаду після того як з поста головного фінансиста країни зі скандалом пішов Олександр Данилюк – нинішній секретар РНБО.



Оксана Макарова

Маркарову пов'язують з Наталією Яресько, колишнім міністром фінансів. Яресько працювала з Маркаровою з кінця 90-х років в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund (WNISEF). Цей фонд фінансувався урядовими структурами США. У зв'язку з цим, подейкують, у Оксани Маркарової "залізне" американське лобі. До слова, під час перебування міністром Данилюка, Маркарова, займаючи посаду заступника міністра, паралельно була урядовим уповноваженим з питань інвестицій, а також членом наглядових рад ряду українських банків, включаючи "ПриватБанк".

Крім усього іншого, у Оксани Маркарової є ще дві важливі переваги: по-перше, вона – аполітичний технократ, який не "світиться" на телеекранах, що вигідно команді "Зе". По-друге, саме Маркарова готує бюджет на 2020 рік, проект якого повинен бути поданий в парламент не пізніше 15 вересня. Тому, на Банковій нібито і не хочуть збивати на злеті автора головного фінансового документа країни на рік прийдешній і готувати такий важливий документ "з нуля" в пожежному режимі.

У Маркарової дуже високі шанси залишитися в уряді, оскільки бюджетний процес – один з ключових. До того ж, до неї дуже позитивне ставлення і у наших міжнародних партнерів, і як мінімум, у половини команди Зеленського. Вона конструктивна. Вона професійна. Вона, нарешті, повинна забезпечити інституційно–фінансову спадкоємність в роботі Мінфіну і Кабміну в цілому,

– констатує політолог Володимир Фесенко.

Ще одне ім'я в уряді з нинішньої обойми, через збереження якої зараз в кулуарах ламають списи різні серйозні політичні гравці (причому, не тільки з України) – і. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.



Уляна Супрун

Реформу охорони здоров'я, що проводиться під керівництвом Супрун, не один раз публічно критикував Володимир Зеленський.

Щодо медреформи... Скажіть мені, будь ласка, якщо немає якісних ліків, доступних цін на ліки, нормальних умов в лікарнях, нормальних зарплат у лікарів, яка це нафіг реформа !?

– сказав Зеленський під час відомих "стадіонних" дебатів з Петром Порошенком.

Після закінчення президентських виборів представники команди "Зе" в унісон заявляли, що хто-хто, а Уляна Супрун в Кабміні не залишиться. Більш того, соратники Зеленського називали кандидата №1 на пост глави МОЗ – засновника клініки "Борис" Радуцького. Але незабаром критика на адресу Супрун вщухла, а Радуцький (буде нардепом від "Слуги народу" – Ред.) Публічно "відхрестився" від міністерських амбіцій. Його тепер пророкують на пост керівника парламентського комітету з питань охорони здоров'я.

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За чутками, на команду "Зе" і персонально на президента чиниться колосальний тиск з вимогою залишити Уляну активним гравцем на владному полі. Кажуть, нещодавно Банкову відвідав заокеанський "десант", який "продавлював" збереження Супрун на її посаді.

"З боку США йде дуже сильне лобіювання кандидатури Супрун, але наскільки я розумію, частина команди Зеленського усвідомлює, що якщо Супрун залишиться, це неминуче і вкрай негативно позначиться на рейтингах президента, і, відповідно, його партії. Тому однозначно говорити про те, яка доля чекає пані Супрун, поки що рано ", – резюмує політолог Фесенко.

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