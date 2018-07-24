Судебная реформа по-украински: как происходит оценивание недобропорядочных судей

Высшая квалификационная комиссия судей уже несколько месяцев проводит оценку судей и вызывает их на собеседования. Пытаются выяснить, соответствуют ли они своим должностям и проверяют их состояние. Этот процесс является ключевым в судебной реформе и должен отсеять недобропорядочных судей.

В рамках оценивания судьи со всей страны проходят собеседования в Высшей квалификационной комиссии судей.

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Комиссия выясняет их профессиональный уровень и проверяет на добропорядочность. И это транслируют онлайн.

Тех судей, которые нарушили критерии, должны уволить. Но на некоторые нарушения члены ВККС просто не обращают внимания. К примеру, комиссия позволила дальше работать черкасскому судье Константину Семенюку, который не смог объяснить полтора миллиона гривен подарка, который получила его жена от 80-летнего отца-пенсионера.

В ВККС закрыли глаза и на действия одесского судьи Юрия Осипова. Он во время Революции Достоинства запрещал одесситам выходить на мирные собрания.

Квалификационное оценивание судей – один из важнейших этапов судебной реформы, который должен очистить систему от непрофессиональных и нечестных судей. В ВККС поставили цель за лето оценить две тысячи судей. Официально на оценку одного судьи имеют 24 часа 55 минут. Поэтому, чтобы успеть уложиться в график, члены комиссии должны работать непрерывно. Поэтому и оценивания ускоряют. Большинство судей оставляют при должности, часть отправляют дальше готовиться к собеседованию и потом снова вызывают. И лишь 10 % провалили оценивания.

Скажем судья плохо подготовился к собеседованию или не успел подготовиться, то мы предоставляем определенное время. Лишь в тех случаях, когда сразу очевидно, что нам демонстрируют то, чего не может быть, тогда этот судья отправляется фактически в профессиональное небытие,

– пояснил член Высшей квалификационной комиссии судей Андрей Козлов.

А потом всех тех судей, которые судили Майдан или незаконно обогатились, назначают на должность бессрочно. Например, судью Днепровского районного суда Киева Наталью Марфину, которая во время Майдана отклоняла жалобы активистов на сфальсифицированные протоколы ГАИ, которыми запрещали активистам садиться за руль.

Дополнительным фильтром во время оценивания судей должен был бы стать Общественный совет добропорядочности. Но он самоустраниляь из процесса. Ведь в Высшей квалификационной комиссии судей создали такие условия, которые делают невозможным их участие. Например, члены ГРД должны предоставлять информацию о том, кто и как голосует, во время оценивания. Однако по закону вообще не имеют права регулировать деятельность Общественного совета.

Мы это сделали только с одной целью – вернуть процесс в нормальное состояние, когда будет выполняться цель судебной реформы. А целью судебной реформы, я подчеркиваю, было очищение и обновление судебной власти. Очистки это не 1-2 % увольнения,

– отметил член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко.

А Общественный совет добропорядочности требовал лишь введение реалистичных сроков, обнародование четких критериев для оценки, тщательную проверку судейских досье и отсеивания судей, которые не доказали законности происхождения своих состояний. Поэтому общественные деятели считают, что это последний шанс вернуть судебную реформу в законное положение.