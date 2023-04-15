Так он пытался подтвердить, что имя Спартак было дано ему с рождения. Поскольку раньше ему приписывали смену имени для манипуляции образования. Теперь Суббота подозревается в фальсификации документа, передает 24 Канал.

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Спартака Субботу снова обвиняют в мошенничестве

Напомним, что "популярного психолога" обвинили во лжи, называя мошенником и самозванцем, а также заявили, что Спартак – придуманное имя, и в самом деле мужчину зовут Александр.

В своем телеграмме он заявил, что "против него была направлена волна дезинформации".

"С самого рождения и до самой смерти мое имя было и будет – Спартак Суббота", – говорится в сообщении.



Свидетельство Спартака Субботы / Скриншот

Одна в сети стала сомневаться в подлинности этого документа. О возможном подлоге документа написал блогер Андрей Пындик в своем твиттере.

Он убежден, что Спартак клонировал буквы "С" и "п" по другим словам. В своем сообщении он подключил соответствующее видео, где в программе редактирования Photoshop наложил одни буквы на другие.

"Так называемый Спартак Суббота опубликовал свое свидетельство о рождении. Я попытался клонировать некоторые буквы по имени. Буквы "С" и "п" кажутся мне клонированными с других слов. Но мне стало лень делать все слово",

– написал он.

Программист и администратор украинской "Википедии" Токарь опубликовал собственную проверку: "Не знаю, зачем я это делаю, но я обвел цветами буквы, с которых Александр составил слово "Спартак", - заметил он.



Публикация Назара Токара / Скриншот

Что известно о расследовании: главное