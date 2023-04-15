Зазначимо, що так він намагався підтвердити, що ім'я Спартак було дано йому від народження. Оскільки раніше йому приписували зміну імені задля маніпуляції щодо освіти. Тепер Субботу підозрюють у фальсифікації документа, передає 24 Канал.
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Спартака Субботу знову звинувачують у шахрайстві
Нагадаємо, що "популярного психолога" звинуватили у брехні, називаючи шахраєм та самозванцем, а також заявили, що Спартак – придумане ім'я, і насправді чоловіка звати Олександр.
У своєму телеграмі він заявив, що "проти нього була спрямована хвиля дезінформації".
"Від самого народження і до самої смерті моє ім’я було є і буде – Спартак Суббота", – йдеться в повідомленні.
Свідоцтво Спартака Субботи / Скриншот
Одна у мережі почали сумніватися у справжності цього документа. Про ймовірне підроблення документа написав блогер Андрій Пиндик у своєму твітері.
Він переконаний, що Спартак клонував літери "С" та "п" з інших слів. У своєму дописі він доєднав відповідне відео, де у програмі для редагування Photoshop наклав одні літери на інші.
"Так званий Спартак Суббота опублікував своє свідоцтво про народження. Я спробував клонувати деякі літери на ім’я. Букви "С" і "п" здаються мені клонованими з інших слів. Але мені стало ліньки робити все слово",
– написав він.
Програміст та адміністратор української "Вікіпедії" Нараз Токар опублікував власну перевірку: "Не знаю, нащо я це роблю, але я обвів кольорами літери, з яких Алєксандр склав слово "Спартак", – зауважив він.
Публікація Назара Токара / Скриншот
Що відомо про розслідування: головне
- Розслідування про Спартака Субботу провів психотерапевт Ілля Полудьонний. У п'ятисерійному фільмі він переконує, що Суббота брехав про науковий ступінь та наявність медичної освіти, і нібито мав сексуальні стосунки із клієнтками.
- Спартак сказав, що нібито надавав клієнтам підтвердження своєї освіти при потребі, а інформації про дипломи немає у вільному доступі. Звинувачення у неетичній поведінці назвав наклепом.