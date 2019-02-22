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      Артем Овдиенко

      Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому

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      Президентські перегони "без правил": так буває лише в Україні
      Президентські перегони "без правил": так буває лише в Україні / Nikcenter.org

      Використання чиновниками службового становища під час передвиборних перегонів абсолютно неприпустима річ на Заході й абсолютно буденна в Україні.

      Так от: начальник ЖЕКу може наказати своїм підлеглим зривати зі стовпів незаконну рекламну агітацію одного кандидата, але у жодному разі не чіпати агітацію іншого. Директор державного підприємства може посеред робочого дня оголосити збори колективу для зустрічі із симпатичним йому кандидатом, утім, якщо таких зборів зажадає інший кандидат, то той директор хіба що пальцем покрутить біля скроні.

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      І чим вищу посаду обіймає український чиновник, тим більше має можливостей впливати на рівність шансів кандидатів здобути перемогу. Я нагадаю: у нас законом гарантовано, що всі кандидати перебувають у рівних умовах, мають однакові можливості агітувати за себе. Утім, то на папері, а в реальному житті все трохи інакше.

      Всі кандидати вправі розраховувати на те, що поліція їх захищатиме, а суди однаково неупереджено будуть ставитися до позовів про порушення виборчого законодавства, як від провладних кандидатів, так і від опозиційних.

      Але що ми бачимо в реальному житті?

      Ми бачимо, що вітчизняна поліція чомусь стала досить прискіпливою до "порошенківських агітаторів", натомість вельми оперативно відреагували полісмени на заяви Юлії Тимошенко про розбудову пропрезидентськими силами мережі підкупу виборців.

      Звісно, мені дуже хотілося б вірити, що це міністр Аваков просто якісно виконує свої професійні обов'язки, що в нього дійсно душа болить за Україну, і він дійсно хоче в Україні чесних виборів.

      Але мені чомусь більше віриться в те, що міністр Аваков переймається своїм невтішним політичним майбутнім – адже восени, після парламентських виборів він втратить свою посаду. А оскільки "Народний Фронт" має мізерну підтримку серед українців і до нової Верховної Ради наврядчи потрапить, відтак і депутатом Авакову не вдасться відсидіти.

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      Тому все, що йому залишається – це їхати у свій італійський маєток виноробством займатися. Але ж, ви маєте розуміти, що політику його масштабу (який останніми роками мав необмежену владу й у підпорядкуванні якого було найпотужніше воєнізоване міністерство – з усіма нацгвардіями та поліцією) – такій людині просто нецікаво полишити владу і спостерігати за тим, як лоза квітне.

      Більше того, я чомусь впевнений, що Аваков дуже боїться повторити долю свого політичного соратника Аресенія Яценюка, який мав прем'єрську посаду, а потім через Порошенка в один день все втратив й перейнявся бігом навколо історичних пам'яток та відрощуванням красивої бороди.

      Найімовірніше, нас чекає протистояння між Тимошенко та Порошенком
      Найімовірніше, нас чекає протистояння між Тимошенко та Порошенком

      Відтак, якщо хтось Авакову і може забезпечити продовження політичної кар'єри – так це Юлія Тимошенко. І схоже, саме на її бік і схилився чинний міністр внутрішніх справ. І схоже, саме за її команду і грає тепер наше МВС. Звісно, у Петра Порошенка є що протиставити Арсену Авакову – президент заручився підтримкою інших впливових депутатів "Народного Фронту" – Турчинова та Парубія, обидва на його боці.

      А ще у чинного президента є що протиставити й усьому Міністерству внутрішніх справ – йдеться про ресурси генеральної прокуратури, Служби юезпеки України та Державного бюро розслідувань, яке от нарешті запрацювало.

      Відтак, маємо протистояння між Юлією Тимошенко та Петром Порошенком. І як на мене – хай собі чубляться, єдине не хотілося б, щоб вони загралися і в цьому протистоянні "рознесли" вщент державу.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Петр Порошенко Новости политики Новости Украины Публикации Выборы Президента 2019 Арсен Аваков Андрей Парубий Арсений Яценюк Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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