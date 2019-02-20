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      Тогда я понимал, что это дорога в один конец, – участник Майдана вспомнил страшные события

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      О жутких событиях на Майдане и неизменной украинской власти – в прямом эфире 24 канала рассказали волонтер, отец Героя Небесной Сотни Устима Голоднюка Владимир Голоднюк и народный депутат, участник Майдана Владимир Парасюк.

      Изменились политики, которые были на Майдане?

      Парасюк объяснил разницу между собой и Порошенко с Тимошенко. "До событий на Майдане я никогда не был в политике. Я просто был человеком, который хотел перемен в стране. Тогда я понимал, что это дорога в один конец – мы едем в Киев и должны вернуться с победой".

      – Если бы эти люди таки изменились, то и наша страна изменилась бы. Политический класс только создал возможность новым людям попасть в Верховную Раду и органы исполнительной власти. Поэтому политики запустили какой-то процесс, но сейчас стоит не дать ему остановиться, чтобы власть не взяла реванш. Майдан очень ударил по властной системе, теперь вопрос в том, они ее починят или все же эта система развалится.

      Совет для молодежи, которые строят нашу страну


      Хочу обратиться к украинцам - я вас прошу, не продайтесь и не сдайте Украину в этот раз. Если мы продадим себя на выборах или не сделаем этот выбор, то тогда жертвы Майдана и войны на Донбассе были напрасными. Пусть молодежь строит страну такой, какой хочет ее видеть,
      – сказал отец Героя Небесной Сотни Владимир Голоднюк.

      Действующая власть держит людей системы Януковича

      – Люди, которые пришли после Майдана и назвали себя властью, с пренебрежением относятся к трагическим событиям. Они не выполняют те требования, которые поставил перед ними Майдан и не понимают, какую жертву принесла страна.

      Мы не такие, какими были до Майдана, мы изменились. И ряд продажных и коррумпированных чиновников или политиков не смогут изменить ход истории, который давно запущен. Аваков, Порошенко, Луценко держат людей "старой" системы, потому что если завтра будут еще протесты, то они будут служить им,
      – отметил Парасюк.

      – В тот момент никто и не служил Януковичу, все делали это за деньги. Вопрос в том, кто придумал эту систему. Люди имеют ответ на этот вопрос, но Генпрокуратура и органы исполнительной власти просто закрывают на это глаза. Большое количество тех людей, которые служили Януковичу, сейчас служат им, они им выгодны.

      – Юрий Луценко может хоть ежедневно рассказывать об экс-президенте или Захарченко, но это не принесет покоя в наших сердцах. Мы нуждаемся в справедливости в отношении тех людей, которые организовали систему, после которой люди должны были выйти на Майдан.

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      Теги: Жертвы Петр Порошенко Юрий Луценко Владимир Парасюк Евромайдан Новости Украины Новости политики Небесная Сотня
      Источник: 24 канал
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