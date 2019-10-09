Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР

Нова влада перезапускає Державне бюро розслідувань. Сьогодні профільний комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув президентський та альтернативний законопроекти та рекомендував парламенту прийняти саме владний за основу.

Що таке ДБР?

Зараз це центральний орган виконавчої влади, який займається розслідуваннями кримінальних злочинів, що були вчинені поліцейськими, військовими і топ-чиновниками. І це одна зі змін, яку прагнуть запровадити – тепер ДБР має стати правоохоронним органом. І одразу на цьому етапі виникає питання: якщо орган перезапускається, то, відповідно, як керівництво, так і особовий склад треба оновлювати. Чого не передбачає президентський законопроект.

Чим відзначилось ДБР?

Ще на етапі створення Бюро почали виникати конфлікти. Преш за все, це було пов’язано з тим, що конкурсна комісія, яка обирала керівництво ДБР, складалась порівну з представників Кабміну, Президента та Верховної ради. Виходить, Бюро мало розслідувати кримінальні злочини, у яких мали фігурувати ті чиновники, які назначали керівництво самого Бюро. З самого початку запуску роботи ДБР його директора назвали політично залежним. І нинішні президентські правки закріплюють такий стан речей.

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Чи є підстави вважати, що ДБР використовують?

Разом зі зміною влади і початком кримінальних проваджень, в яких фігурують колишні посадовці, а особливо після арешту Сергія Пашинського почали звучати цілком конкретні звинувачення у тому, що Роман Труба, директор ДБР, просто "перевзувся".

Критика на адресу ДБР з приводу політично залежної процедури призначення керівництва зараз підтверджується. Остаточну оцінку того, чи мають справи проти представників колишньої влади політичний компонент або перспективу завершення розслідування, повинна дати правоохоронна система і суди. Тому пріоритетом є справжня реформа судової системи,

– наголошує Ярослав Юрчишин, народний депутат України, член фракції політичної партії "Голос".

До прикладу, п’ятий президент України Петро Порошенко фігурує зараз аж у 13 кримінальних справах і ледь не щодня ходить на допити.

Більшість справ Державного бюро розслідувань проти Порошенка спрямовані на те, щоб "збадьорити" його і тримати в стані нервового напруження. Але по Порошенку є дійсно серйозні кейси, які потенційно може розслідувати НАБУ. Це питання, де фігурують компанії, пов’язані з Порошенком або його оточенням,

– пояснює Олександр Лємєнов, один з громадських експертів, що слідкує за створенням ДБР з самого початку.

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Справи, у яких Сергій Пашинський отримав звинувачення і по яким ледь не щодня допитують Порошенка, цілком закономірно можуть сприйматися як політично вмотивовані. Проте сам директор ДБР переконує, що все не так, мовляв кримінальні провадження відкриті не лише щодо ексчиновників, але й щодо новопризначених.



Чи буде відкривати ДБР справи не лише проти колишніх чиновників? // Фото ТСН

"Відмінності для ДБР немає, перед законом усі рівні, ми це доводимо своїми розслідуваннями, рішеннями та процесуальними діями. Суспільство в цьому переконається і буде переконуватись постійно", – наголосив Роман Труба.

Які є претензії до президентського закону змін у ДБР?

Залишає на посаді старе керівництво. Експерти і представники громадськості переконують, що при подібному перезапуску органу треба міняти і керівництво.

Залишає старий принцип проведення конкурсу на керівні посади. Тож кожен новий директор ДБР обиратиметься все тими ж самими людьми, яких він повинен буде ловити.

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Дозволяє суттєво спростити набір працівників і відміняє конкурс. Тобто нові слідчі ДБР будуть повністю залежати від директора.

Передає в управління директора ДБР управління внутрішнього контролю. Що ще більше встановлює залежність співробітників Бюро від керівництва.

Позбавляє громадськість впливу на дисциплінарні комісії. Таким чином робить ДБР закритою організацією і позбавляє можливості контролю.

Альтернативний законопроект

Комітет з питань правоохоронної діяльності сьогодні розглядав два законопроекти. Окрім президентського, був ще й альтернативний, який прибирає описані ризики. Проте комітет до першого читання рекомендував саме проект Зеленського.

Чи можна ще щось змінити?

Можна, навіть якщо законопроект проголосують у першому читанні, його будуть розглядати ще і у другому, а до цього часу в нього можна буде подати правки. Якими можна буде нівелювати створення більш потужного і все такого ж політично залежного органу.