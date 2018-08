Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины

Недавно я посетила Великобританию, где посчастливилось встретиться с коллегами по лоббистской и адвокационной деятельности.

Мой опыт обучения в США и Европе подсказывал, что в качестве одного из примеров цивилизованного лоббизма, можно привести и опыт Великобритании. Сейчас я лично убедилась в справедливости этого убеждения, и хочу рассказать читателям о том, чем интересен английский лоббизм и чему, на его примере, можно научиться украинским коллегам.

История английского лоббизма

История лоббирования как особого института взаимодействия власти и бизнеса насчитывает в Великобритании более 200 лет. Можно уверенно сказать, что именно Англия явилась родиной лоббизма. Да что уж, само слово "лобби" – английского происхождения. С 1640 г. оно применяется для указания на помещения вокруг залов заседаний, где происходили встречи законодателей с гражданами. До этого в политическом контексте его употреблял Фрэнсис Бекон, У. Шекспир, и особенно, писатели XVIII века. Премьер-министр Великобритании и писатель Б. Дизраэли, до того, как активно заняться политической деятельностью профессионально, писал в 1845 году, в своем романе "Сибилла":

Тайны лобби известны лишь посвященным. Только затем они сообщаются остальным.



Англия – родина лоббизма

В наши дни английские лоббисты являются заметными фигурами в формировании национального законодательства и сохранении консенсуса в английском обществе. По данным британской статистики, в 2007 году на различные лоббистские проекты было потрачено 1,9 млрд фунтов стерлингов. Лоббизм как профессию выбрало более 14000 человек. Некоторые депутаты парламента встречались с лоббистами более 100 раз в неделю.

Первой распространенной формой английского лоббизма выступила постановка вопросов перед парламентом через различные петиции. Например, в 1839 году, в Парламент было подано 13657 петиций по 90 различным вопросам с 4,5 млн подписей. К концу 19 века петиция рассматривалась уже как традиционный способ взаимодействия общества и бизнеса с парламентом.

У.Черчилль известен не только как легендарный премьер-министр и военный журналист, но и как лоббист. В 1923 году, он в качестве высокооплачиваемого лоббиста Burmah Oil (в настоящее время – British Petroleum), смог убедить парламент и правительство передать компании исключительные права на персидские ресурсы. Это решение оказало не столько сильное влияние на британскую экономику, сколько повлекло события исторической важности в Иране, конечным результатом которых стала революция 1979 года. Поэтому, стоит ли говорить Черчиллю за это "спасибо", еще вопрос.



Уинстон Черчилль был лоббистом

Основные парламентские акты о лоббизме

К вопросу законодательного регулирования лоббистской деятельности английский парламент неоднократно обращался за свою историю. Первыми регулирующим документом, пожалуй, можно считать резолюцию от 2 мая 1695 года, согласно которой, "предложение члену Парламента денежных средств в обмен на продвижение интереса противоречит Конституции и является преступлением".

Основным актом, регулирующим лоббизм на протяжении всей второй половины 20 века, стала резолюция от 15 июля 1947 года. Эта резолюция содержала достаточно жесткое положение о том, что "несовместимо с достоинством Палаты общин и обязанностями перед избирателями… когда депутат вступает в контакт с внешним субъектом, контролирующим или ограничивающим его полную независимость и свободу действий в Парламенте и вынуждающим его представлять интересы данного субъекта по каким-либо вопросам, подлежащим рассмотрению в Парламенте". Думаю, что аналогичную по смыслу формулировку нужно было бы внести и в законодательство Украины (в частности, в статью о статусе депутата).

Важным в регулировании лоббизма выступает Кодекс поведения депутатов Парламента. Этот документ, по своему содержанию и роли в английском парламентаризме является хорошим примером для подражания и у нас, в Украине. Основными принципами поведения депутатов называет такие, которые нашими "нардепами" воспринимаются часто, как пустая, ни к чему не обязывающая фраза. Так депутат должен руководствоваться принципами: самоотверженности, независимости от третьих лиц или организаций, объективности, подотчетности, открытости, честности. Членам Парламента запрещено принимать денежные средства за поддержку или противодействие принятию любого законопроекта или решения.

В июле 1998 года, секретарь Кабинета министров Великобритании выпустил специальное "Руководство для государственных служащих: контакты с лоббистами", согласно которому госслужащие должны документировать свои контакты со сторонними организациями и лицами, не должны разглашать конфиденциальную информацию, не должны принимать подарки и т.п. Личный интерес никогда не может стоять выше общественного. Полагаю, что принятие похожего методического документа давно уже является актуальным и для нашей страны.

Важным этапом в формировании современного английского законодательства о лоббизме стал доклад Специального комитета по государственному управлению Палаты общин "Лоббирование: доступ и влияние", опубликованный в январе 2009 года. В докладе отмечалось, что лоббирование государственных решений является законным, необходимым элементом демократического процесса. Правительство и парламент, в свою очередь, нуждается в знаниях и информации, которые может предоставить лоббирование. Доклад также признает негативной практику "вращающихся дверей", когда бывшие члены парламента и министры работают в лоббистских фирмах. В качестве практических мер доклад предлагал "обязательную регистрацию лоббистов для обеспечения прозрачности в отношениях между депутатами и внешними интересами".

Несмотря на достаточно большое число парламентских актов, лоббистский сектор в Великобритании, до 2014 года, функционировал, в целом, в основном на принципах саморегулирования, через Совет по связям с общественностью. Этот Совет был создан в 2010 году совместным решением Ассоциации профессиональных политических консультантов, Ассоциации консультантов по связям с общественностью и Королевским институтом по связям с общественностью. Важным практическим мероприятием Совета стало формирование реестра индивидуальных лоббистов, который был опубликован 1 марта 2011 г.

"Закон о прозрачности"

Самым важным, завершающим этапом формирования английского законодательства о лоббизме, стало принятие Парламентом, в 2014 году, "Закона о прозрачности лоббирования". Он состоит из трех относительно независимых частей. В части, посвященной лоббированию, законодатель иначе подошел к решению вопроса о доказывании конфликта интересов – "бремя доказывания" с чиновника было перенесено на представителя интересов, именуемого лоббистом-консультантом.

В соответствии с названным законом запрещено заниматься лоббированием без регистрации. Лоббирование определяется как "совершение коммуникации с министром или постоянным секретарем по вопросам, касающимся разработки, принятия или изменения любого законодательного предложения". При этом лицо не считается осуществляющим лоббирование, если оно занимается нелоббистской деятельностью (коммуникация совершается в других целях). Хочу отметить, что с британским Реестром лоббистов можно ознакомиться непосредственно в сети Интерне.

Несколько слов, я думаю, необходимо сказать и о крупнейших лоббистах Великобритании. Самым известным из них остается Лакши Миталл, – мировой металлургический король. В настоящее время ему принадлежит 3 лоббистские фирмы в Лондоне и 7 в США. Непосредственно с ним работает член Палаты лордов сэр Эндрю Вуд, являвшийся ранее советником Тони Блэра. Эта компания, кроме осуществления британских проектов, принимает непосредственное участие в лоббировании международных интересов в Украине. Ее офис есть в Киеве.



Лакши Миталл – самый известный лоббист Великобритании

Известным британским лоббистом остается и Питер Краддас. Правда, после скандала, связанного с продажей им "ужина с Кэмероном" за 250 тысяч фунтов стерлингов, его репутация значительно ослабла. Интересны связи британских лоббистов и с российскими интересами. Основным офисом этой деятельности стала компания New Century, представляющая фонд Дмитрия Фирташа. Исполнительный председатель New Century Дэвид Бернсайд откровенно не скрывает своих связей с верхушкой тори и признает наличие, не менее значимых связей в руководстве России.

Противоположные позиции выражаются компанией 89up, активно отстаивающей необходимость вскрытия всех рычагов лоббирования интересов России в Великобритании и расследования всех случаев вмешательства путинского режима во внутренние дела Британии. Как сообщает The Guardian, 89up получала финансирование от групп, выступавших против выхода из ЕС, в частности, от неправительственной организации Best for Britain, которая в прошлом году получила более £400 тыс. от миллиардера Джорджа Сороса. Эту информацию, раскрытую изначально Daily Telegraph, подтвердил и сам Сорос.

Уверена, что использование английского опыта реально поможет становлению цивилизованной практики лоббизма в Украине, а знакомство с этим материалом, возможно, "подтолкнет" отечественных законодателей, все-таки принять закон о лоббизме. Отсутствие подобного закона сейчас является одним из основных препятствий в борьбе с теми негативными явлениями, о которых говорилось в преамбуле.

