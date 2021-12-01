В последнее время о "тумане" все активнее начали говорить в СМИ, потому что его часто замечали в фазе восстановления после COVID-19. Как все начинается и чем грозит человеку – читайте в материале сайта 24 канала.

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Как вирус попадает в мозг

Симптомы коронавируса в нашем главном органе идут гораздо дальше, чем ментальная нечеткость, пишет издание Scientific American.

Они отличаются по всему спектру и охватывают головные боли, отчаяние, депрессию, галлюцинации или яркие видения. Не говоря уже обо всех известных аномалиях с ароматами, вкусом, инсультами и судорогами.

Неврологические симптомы находят у большинства больных ковидом людей / Фото Johns Hopkins Medicine

В исследовании, опубликованном на портале PubMed, отмечается: у 80% людей, которые болели ковидом, наблюдаются неврологические расстройства. Впрочем, как именно вирусные частицы входят в головной мозг и обживаются в его защищенной зоне, до сих пор интенсивно исследуется.

На юбилейной, 50-й встрече Сообщества нейронауки (Society for Neuroscience – 24 канал), некоторые из еще закрытых для публикации презентаций показали, наконец полный путь SARS-CoV-2 к мозгу: все начинается с проникновения в клетки, после чего происходит распределение, и последняя фаза – нарушение нервных функций.

Впрочем, даже первое – это загадка. Потому что обычные мозговые клетки не имеют "якоря", за который шип S-белка мог бы "зацепиться". Таких, которые есть в легких, к примеру.

Предположение, опубликованное в журнале Science в 2020, дает одну важную зацепку. Там говорится о рецепторе нейропилине-1, который присутствует на поверхности нервных клеток как в мозге, так и в обонятельном канале. Соединяясь с ферментом фурином, он "открывает путь" для вируса.

Расположение гиппокампуса в мозге / Изображение European Space Agency

Впрочем, главный ли это путь и есть ли другие, пока доподлинно неизвестно. На встрече упомянутого сообщества были ученые из Индии. Они рассказали, что находили следы нейропилина-1 и фурина в гиппокампусе – регионе мозга, ответственном за память и способность учиться.

Путь с периферии и другие варианты

Другую идею подбросил аспирант Джонатан Джойс в Политехническом институте Вирджинии. Она заключается в использовании вирусом периферической нервной системы.

Что такое периферическая нервная система Часть нервной системы человека, представленная нервами, которые соединяют ЦНС с сенсорами, рецепторами, мышцами и железами. А также она объединяет их взаимодействие. Состоит из всех других нервов и нейронов, которые не входят в состав ЦНС (31 пара спинно-мозговых, 12 черепных; направляются от спинного и головного мозга).

Проще говоря, он передает сигналы и моторные импульсы от мышц, кожи и органов в головной и спинной мозг.

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Команда с Джойсом в составе инфицировала коронавирусом SARS-CoV-2 мышь и потом нашла вирусную РНК (которая имеет инструкции для производства протеинов и дальнейшей репликации – 24), эти самые протеины и сам вирус в кластерах периферических нервов.

Их раньше рассматривали как потенциальное место проникновения, но "железных" доказательств не было. От этих групп нервов разветвления шли, в том числе, к головному мозгу животного.

Эти пути могли быть использованы коронавирусом для вторжения в мозг. Это также помогает объяснить нервную боль и покалывания, которые есть у некоторых больных, объяснил Джойс для SA.

Впрочем, далеко не все согласны с такими выводами. Уолтер Корошец, директор Национального Института нервных расстройств и инсультов, назвал их "противоречивыми". Другие указывают, что неврологические симптомы вызваны скорее воспалением или протеканием гематоэнцефалического барьера (из-за чего сквозь него выливается кровь – 24 канал)

Что такое гематоэнцефалический барьер Это физиологическая преграда, которая отделяет кровь от цереброспинальной жидкости (которая течет в спинном мозге – 24 канал) и внутренней среды ЦНС ради сохранения ее постоянства. Защита нужна, потому что концентрация веществ в крови переменная, а нервная система не может выдержать резких скачков и начинает хаотично посылать импульсы.

Или же через инфицирование и отмирание клеток слизистой оболочки носа. Это также приводит к гибели соседних нейронов в качестве побочного ущерба.

Вирус внутри: что дальше

Другая, не менее интересная загадка, – что происходит, когда коронавирус так или иначе попадает внутрь головного мозга.

Профессор неврологии Джон Моррисон из Университета Калифорнии и Школы медицины Дэвиса, описал работу своей группы по теме распространения вирусов. Они использовали макак-резус, включая больных сахарным диабетом. Их, как и мышей, инфицировали SARS-CoV-2.

Через неделю, ученые нашли генетические следы вируса в нескольких отделах коры головного мозга приматов (особенно больных). Одновременно произошло воспаление и отмирание нейронов в обонятельной коре. Это часть общей коры головного мозга, отвечающей за обоняние.

По мнению команды Моррисона, причина неврологических симптомов при ковиде – это комбинация из нескольких факторов:

Прямое проникновение вирусных частиц через обонятельную систему;

Инфицирование нейронов и их отмирание;

Транспортировка вируса в разные части головного мозга;

Одна особая зона, где нашли вирус у больных диабетом макак, – энторинальная кора.

Что такое энторинальная кора Находится в височной части головного мозга, относится к формации гиппокампа. Выполняет роль "моста" и "интерфейса" между другими областями мозга и гиппокампом. Там расположены нейроны, которые контролируют положение головы, эта кора играет важную роль в ориентации в пространстве и формировании памяти. Именно эта кора первой страдает во время болезни Альцгеймера.

Это самый уязвимый регион мозга во время болезни Альцгеймера,

– признал Моррисон.

Если вирус туда попадет, это может вызвать от легких когнитивных нарушений до деменции.

Даже легкие случаи коронавирусной болезни влияют на мозг / Изображение Hackensack Meridian Health

Канадские исследования усилиями нескольких университетов показали, что даже легкие случаи коронавирусной болезни возбуждают и активизируют мозг. Некоторые аномальные сигналы исчезли только через 8 месяцев после выздоровления.

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Прямой эффект от заражения ковидом мы можем увидеть на электроэнцефалограмме. Он такой же и когда мы фиксируем легкие когнитивные нарушения. Нужно больше исследовать, увеличивает ли воздействие вируса на мозг риск развития деменции,

– рассказала Эллисон Секулер, старшая исследовательница в Институте Ротмана.

Новые горизонты сотрудничества

Пандемия подтолкнула вирусологов и неврологов к большей кооперации. Интеграция углубляется. Теперь они осторожно говорят: мозг, несмотря на свой мощный гематоэнцефалический барьер, вовсе не является "непроницаемым" органом, как до того долго считалось.

На самом деле другие вирусы делают это: Коксаки, полиомиелита, Эпштейн-Барра, ветряной оспы и аденовирусы... Последних даже используют сейчас для доставки в орган генной терапии.

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Понимание разных путей, которые используют вирусы для проникновения и создания хаоса, может привлечь даже больший научный интерес. Профессор Моррисон прогнозирует, что это "станет большой темой для дальнейших исследований".

Нейровирусология, считают ученые, может занять место на конференциях среди выступлений о долгосрочной памяти, глиальных клетках, синапсах.