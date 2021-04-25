Мужчина, которого убили в Днепре, мог заниматься поставками наркотиков, – СМИ
Страну шокировало жестокое убийство, которое произошло 24 апреля во Днепре. Неизвестный расстрелял мужчину прямо в его машине, а когда тот выбежал – попал еще несколько раз и скрылся. Медики не смогли спасти мужчину.
Источник:"Судебно-юридическая газета"
По предварительной информации, убитого зовут Анар Мамедов. Ему было 42 года, в машине с ним также находился ребенок.
Обратите внимание Появилось видео момента расстрела мужчины в Днепре 18+
Что известно об убитом
СМИ сообщили, что он был одним из лидеров вооруженного преступной группировки "Мамедовские" из Кривого Рога. Оно занималось оптовыми поставками наркотиков.
Вторым лидером группировки, в которую входят около 50 человек, есть брат убитого – Рамиз Мамедов. Ранее неизвестные сожгли кафе Мамедовых и авто одного из них.
СМИ показали возможные документы погибшего / Фото "Страна"
Убийство в центре Днепра: что случилось
- Трагедия произошла около 14:40 возле ресторана "Артист". Раненый водитель авто Toyota Land Cruiser погиб в карете скорой помощи.
- На видео, опубликованных в сети, видно, что неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, когда тот был в авто. После этого водитель вышел из него.
- Пострадавший побежал по направлению к трамвайной колеи. Там он остановился, взялся руками за сердце и упал. После этого подбежал нападающий, выстрелил снова и убежал.
- СМИ писали, что вместе с погибшим в авто был его сын. Автомобиль без водителя проехала еще 20 метров, а затем врезалась в другую машину. По предварительным данным, ребенок не пострадал.
- Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. В городе продолжается полицейская спецоперация.
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