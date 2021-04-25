Страну шокировало жестокое убийство, которое произошло 24 апреля во Днепре. Неизвестный расстрелял мужчину прямо в его машине, а когда тот выбежал – попал еще несколько раз и скрылся. Медики не смогли спасти мужчину.

По предварительной информации, убитого зовут Анар Мамедов. Ему было 42 года, в машине с ним также находился ребенок.

Обратите внимание Появилось видео момента расстрела мужчины в Днепре 18+

Что известно об убитом

СМИ сообщили, что он был одним из лидеров вооруженного преступной группировки "Мамедовские" из Кривого Рога. Оно занималось оптовыми поставками наркотиков.

Вторым лидером группировки, в которую входят около 50 человек, есть брат убитого – Рамиз Мамедов. Ранее неизвестные сожгли кафе Мамедовых и авто одного из них.



СМИ показали возможные документы погибшего / Фото "Страна"

Убийство в центре Днепра: что случилось