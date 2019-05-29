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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Владимир Патола

      І клаптика землі не віддамо, – старший лейтенант "Учитель"

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      "Учитель" сказав: "Перемога за нами!"
      "Учитель" сказав: "Перемога за нами!" / Скрін з відео

      Від місця зйомки до ворога зовсім недалеко. Але пости надійно несуть службу, охороняючи спокій побратимів.

      Чоловік на відео тільки здається спокійним і безтурботним. На цьому столі немає зараз і не буває ніколи пляшки, а в душі офіцера – справжньої розслабленості. Просто ротний з позивним "Учитель" – добрий психолог і гарний педагог. Він знає, що у людей виникає тривога, якщо вони бачать командира напруженим. І знає, що навіть на війні, коли настає хвилина затишшя, – воїни не повинні думати про небезпеку. А ті, хто змінився, повинні знати – все буде добре. Все штатно. Власне, мабуть, так і є…

      Командир однієї з рот одного з батальйонів 53-ї механізованої бригади. Старший лейтенант "Учитель":

      Чого "Учитель"? Вчитель фізичної культури і захисту Вітчизни. Працював 5 років у школі села Садове.

      Звідки взявся цей клинок? Його мені подарували побратими четвертої хвилі мобілізації, коли йшли зі служби "на дембель". Я воюю з 2015-го року.

      Мої хлопці і дівчата – добрі козаки. Нормальні підлеглі. Гарний особовий склад. Дух у всіх – бойовий.

      Який варіант миру влаштує особисто мене? Ні кроку назад. Ні клаптика землі не віддамо.

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      blog_ava
      Вместо мента и горе-министра начальником УГО стал "киборг"
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      Автор: Владимир Патола
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Война на Донбассе
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