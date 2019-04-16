Удар для целой нации: как реагируют мировые политики на пожар в Нотр-Даме

Пожар в Соборе Парижской Богоматери, который вспыхнул вечером 15 апреля, удалось потушить. По предварительным данным, причиной возгорания стали реставрационные работы, которые здесь начались в начале апреля.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свои соболезнования в соцсети, Отметив, что пожар стал ударом для целой нации. В своем Twitter он написал, что сегодня горит часть их самих.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 квітня 2019 р.

Также он пообещал восстановить поврежденный в пожаре средневековый Собор Парижской Богоматери. С 16 апреля Макрон начнет кампанию по сбору средств.

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Глава Белого дома Дональд Трамп тоже прокомментировал пожар, призвав действовать быстро и по возможности использовать пожарные вертолеты

"Я надеюсь на лучшее завершение. Мы все хотим сказать Парижу, Франции о нашей поддержке, о надежды, и мы просим Божьего благословения. Они проходят через тяжелое испытание. Это очень грустно. Это одна из настоящих катастроф", – подчеркнул президент США.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 квітня 2019 р.

Его жена Мелания Трамп не осталась в стороне, написав, что молится за безопасность каждого: "Сердце разбилось от увиденного огня в Нотр-Дам де Пари".

My heart breaks for the people of Paris after seeing the fire at Notre Dame Cathedral. Praying for everyone’s safety. — Melania Trump (@FLOTUS) 15 квітня 2019 р.

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон также не осталась в стороне ужасного пожара в легендарном Соборе.

"Мое сердце с Парижем. Нотр-Дам – это символ нашей способности как человеческих существ объединяться для лучшей цели – создания захватывающих мест для поклонения, которых не может создать человек в одиночку...", – написала Клинтон.

My heart goes out to Paris. Notre Dame is a symbol of our ability as human beings to unite for a higher purpose—to build breathtaking spaces for worship that no one person could have built on their own. I wish France strength and shared purpose as they grieve and rebuild. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 15 квітня 2019 р.

Вице-президент США Майк Пенс напомнил что Нотр-Дам де Пари считают символом веры людей по всему миру: "Сердце разрывается, когда видишь этот дом Бога в огне. Наши мысли и молитвы с пожарными и всеми парижанами".

Notre Dame is an iconic symbol of faith to people all over the world – and it is heartbreaking to see a house of God in flames. Our thoughts and prayers are with the firefighters on the scene and all the people of Paris. https://t.co/5Pecbf02em — Vice President Mike Pence (@VP) 15 квітня 2019 р.

Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на пожар в Нотр-Даме через своего представителя: "Какая это боль видеть эти ужасные образы нашей Леди в огне. Нотр-Дам Леди является символом Франции и нашей европейской культуры. Мы на их стороне".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала, что мыслями она с французами, а также обратилась к "экстренным службам, которые борются с ужасным огнем собора Нотр-Дам".

My thoughts are with the people of France tonight and with the emergency services who are fighting the terrible blaze at Notre-Dame cathedral. — Theresa May (@theresa_may) 15 квітня 2019 р.

Председатель Европейского совета Дональд Туск написал в соцсети: "Собор Парижской Богоматери – это собор всей Европы. Мы все сегодня с Парижем. Мои соболезнования народу Франции".

Notre-Dame de Paris est Notre-Dame de toute l’Europe. We are all with Paris today. — Donald Tusk (@eucopresident) 15 квітня 2019 р.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter написал, что пожар в Нотр-Дам "Разбил сердце"

Absolutely heartbreaking to see the Notre-Dame Cathedral in flames. Canadians are thinking of our friends in France as you fight this devastating fire. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 15 квітня 2019 р.

Почему начался пожар

Официально причины возгорания пока не установлены. По предварительной версии, источником возгорания могли стать деревянные леса, установленные в ходе реставрации здания собора.

К операции по ликвидации пожара были задействованы около 400 пожарных, один из них получил серьезные травмы. Сотрудники и посетители были эвакуированы.

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Пожар тушили почти девять часов. Во время ликвидации пожара спасатели решили отказаться от идеи тушение возгорания с воздуха, поскольку это могло существенно повредить каркас собора.

Прокуратура Парижа начала расследование относительно непреднамеренного нанесения ущерба. Расследование было поручено региональному управлению судебной полиции. Следователи уже допросили строителей, которые выполняли реставрационные работы в соборе.

Насколько пострадал собор



Разрушена верхняя часть шпиля, часы и значительная часть кровли собора, также сильно пострадали витражи. Вследствие обвала кровли в одном месте пробито большую дыру в потолке.

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В целом серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора сохранилась. Пожарные также отметили, что каркас собора и двух его башен удалось сохранить. Пока непонятно, какие религиозные реликвии и произведения искусства удалось спасти от огня.

Что известно о Соборе Парижской Богоматери?

Это одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.

В прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)