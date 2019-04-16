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      Удар для целой нации: как реагируют мировые политики на пожар в Нотр-Даме

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      Пожар в Нотр-Даме
      Пожар в Нотр-Даме / Фото из открытых источников

      Пожар в Соборе Парижской Богоматери, который вспыхнул вечером 15 апреля, удалось потушить. По предварительным данным, причиной возгорания стали реставрационные работы, которые здесь начались в начале апреля.

      Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свои соболезнования в соцсети, Отметив, что пожар стал ударом для целой нации. В своем Twitter он написал, что сегодня горит часть их самих.

      Также он пообещал восстановить поврежденный в пожаре средневековый Собор Парижской Богоматери. С 16 апреля Макрон начнет кампанию по сбору средств.

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      Глава Белого дома Дональд Трамп тоже прокомментировал пожар, призвав действовать быстро и по возможности использовать пожарные вертолеты

      "Я надеюсь на лучшее завершение. Мы все хотим сказать Парижу, Франции о нашей поддержке, о надежды, и мы просим Божьего благословения. Они проходят через тяжелое испытание. Это очень грустно. Это одна из настоящих катастроф", – подчеркнул президент США.

      Его жена Мелания Трамп не осталась в стороне, написав, что молится за безопасность каждого: "Сердце разбилось от увиденного огня в Нотр-Дам де Пари".

      Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон также не осталась в стороне ужасного пожара в легендарном Соборе.

      "Мое сердце с Парижем. Нотр-Дам – это символ нашей способности как человеческих существ объединяться для лучшей цели – создания захватывающих мест для поклонения, которых не может создать человек в одиночку...", – написала Клинтон.

      Вице-президент США Майк Пенс напомнил что Нотр-Дам де Пари считают символом веры людей по всему миру: "Сердце разрывается, когда видишь этот дом Бога в огне. Наши мысли и молитвы с пожарными и всеми парижанами".

      Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на пожар в Нотр-Даме через своего представителя: "Какая это боль видеть эти ужасные образы нашей Леди в огне. Нотр-Дам Леди является символом Франции и нашей европейской культуры. Мы на их стороне".

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала, что мыслями она с французами, а также обратилась к "экстренным службам, которые борются с ужасным огнем собора Нотр-Дам".

      Председатель Европейского совета Дональд Туск написал в соцсети: "Собор Парижской Богоматери – это собор всей Европы. Мы все сегодня с Парижем. Мои соболезнования народу Франции".

      Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter написал, что пожар в Нотр-Дам "Разбил сердце"

      Почему начался пожар

      Официально причины возгорания пока не установлены. По предварительной версии, источником возгорания могли стать деревянные леса, установленные в ходе реставрации здания собора.

      К операции по ликвидации пожара были задействованы около 400 пожарных, один из них получил серьезные травмы. Сотрудники и посетители были эвакуированы.

      Читайте также: Пожарные спасли каркас Собора Парижской Богоматери, полиция расследует причины пожара

      Пожар тушили почти девять часов. Во время ликвидации пожара спасатели решили отказаться от идеи тушение возгорания с воздуха, поскольку это могло существенно повредить каркас собора.

      Прокуратура Парижа начала расследование относительно непреднамеренного нанесения ущерба. Расследование было поручено региональному управлению судебной полиции. Следователи уже допросили строителей, которые выполняли реставрационные работы в соборе.

      Насколько пострадал собор


      Разрушена верхняя часть шпиля, часы и значительная часть кровли собора, также сильно пострадали витражи. Вследствие обвала кровли в одном месте пробито большую дыру в потолке.

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      В целом серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора сохранилась. Пожарные также отметили, что каркас собора и двух его башен удалось сохранить. Пока непонятно, какие религиозные реликвии и произведения искусства удалось спасти от огня.

      Что известно о Соборе Парижской Богоматери?
      Это одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.
      В прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

      Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)

       

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      Пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидировали
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      Теги: Пожар в Нотр-Даме Новости Франции Пожар Эммануэль Макрон Меланья Трамп Дональд Трамп Чрезвычайное происшествие Архитектура Джастин Трюдо Дональд Туск Ангела Меркель Хиллари Клинтон
      Источник: 24 канал
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