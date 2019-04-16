Удар для целой нации: как реагируют мировые политики на пожар в Нотр-Даме
Пожар в Соборе Парижской Богоматери, который вспыхнул вечером 15 апреля, удалось потушить. По предварительным данным, причиной возгорания стали реставрационные работы, которые здесь начались в начале апреля.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свои соболезнования в соцсети, Отметив, что пожар стал ударом для целой нации. В своем Twitter он написал, что сегодня горит часть их самих.
Также он пообещал восстановить поврежденный в пожаре средневековый Собор Парижской Богоматери. С 16 апреля Макрон начнет кампанию по сбору средств.
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Глава Белого дома Дональд Трамп тоже прокомментировал пожар, призвав действовать быстро и по возможности использовать пожарные вертолеты
"Я надеюсь на лучшее завершение. Мы все хотим сказать Парижу, Франции о нашей поддержке, о надежды, и мы просим Божьего благословения. Они проходят через тяжелое испытание. Это очень грустно. Это одна из настоящих катастроф", – подчеркнул президент США.
Его жена Мелания Трамп не осталась в стороне, написав, что молится за безопасность каждого: "Сердце разбилось от увиденного огня в Нотр-Дам де Пари".
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон также не осталась в стороне ужасного пожара в легендарном Соборе.
"Мое сердце с Парижем. Нотр-Дам – это символ нашей способности как человеческих существ объединяться для лучшей цели – создания захватывающих мест для поклонения, которых не может создать человек в одиночку...", – написала Клинтон.
Вице-президент США Майк Пенс напомнил что Нотр-Дам де Пари считают символом веры людей по всему миру: "Сердце разрывается, когда видишь этот дом Бога в огне. Наши мысли и молитвы с пожарными и всеми парижанами".
Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на пожар в Нотр-Даме через своего представителя: "Какая это боль видеть эти ужасные образы нашей Леди в огне. Нотр-Дам Леди является символом Франции и нашей европейской культуры. Мы на их стороне".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала, что мыслями она с французами, а также обратилась к "экстренным службам, которые борются с ужасным огнем собора Нотр-Дам".
Председатель Европейского совета Дональд Туск написал в соцсети: "Собор Парижской Богоматери – это собор всей Европы. Мы все сегодня с Парижем. Мои соболезнования народу Франции".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter написал, что пожар в Нотр-Дам "Разбил сердце"
Почему начался пожар
Официально причины возгорания пока не установлены. По предварительной версии, источником возгорания могли стать деревянные леса, установленные в ходе реставрации здания собора.
К операции по ликвидации пожара были задействованы около 400 пожарных, один из них получил серьезные травмы. Сотрудники и посетители были эвакуированы.
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Пожар тушили почти девять часов. Во время ликвидации пожара спасатели решили отказаться от идеи тушение возгорания с воздуха, поскольку это могло существенно повредить каркас собора.
Прокуратура Парижа начала расследование относительно непреднамеренного нанесения ущерба. Расследование было поручено региональному управлению судебной полиции. Следователи уже допросили строителей, которые выполняли реставрационные работы в соборе.
Насколько пострадал собор
Разрушена верхняя часть шпиля, часы и значительная часть кровли собора, также сильно пострадали витражи. Вследствие обвала кровли в одном месте пробито большую дыру в потолке.
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В целом серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора сохранилась. Пожарные также отметили, что каркас собора и двух его башен удалось сохранить. Пока непонятно, какие религиозные реликвии и произведения искусства удалось спасти от огня.
Что известно о Соборе Парижской Богоматери?
Это одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.
В прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.
Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)