Украина и Россия должны разобраться сами, – Помпео в Беларуси заговорил о войне на Донбассе
К решению сложного вопроса с военным конфликтом на Донбассе должна присоединиться вся Европа. Однако в конце ситуацию между собой самостоятельно должны будут согласовать лишь стороны этого противостояния – Украина и Россия.
Все, что будет зависеть от США в этой ситуации будет выполнено. Об этом во время встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Матвеевым сказал госсекретарь США Майк Помпео. Об этом пишет БЕЛТА.
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Это как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его решения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами все решить. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем,
– отметил Помпео.
В Беларуси слова госсекретаря США поддержали, говорят, что тоже готовы помочь всем, чем могут, чтобы Украина и Россия договорились.
"Мы намерены, готовы и будем делать все, чтобы как можно скорее прекратилась "кризис" на Востоке Украины. Беларусь может быть площадкой для любых встреч и переговоров", – сказал глава МИД Беларуси Владимир Матвеев.
Он отметил: белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США.
"Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон", – считает глава белорусского внешнеполитического ведомства.
Белорусы рассчитывают: США сыграют свою роль в урегулировании ситуации. Госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей решения конфликта.
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