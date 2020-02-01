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      Украина и Россия должны разобраться сами, – Помпео в Беларуси заговорил о войне на Донбассе

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      Майк Помпео / Getty images

      К решению сложного вопроса с военным конфликтом на Донбассе должна присоединиться вся Европа. Однако в конце ситуацию между собой самостоятельно должны будут согласовать лишь стороны этого противостояния – Украина и Россия.

      Все, что будет зависеть от США в этой ситуации будет выполнено. Об этом во время встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Матвеевым сказал госсекретарь США Майк Помпео. Об этом пишет БЕЛТА.

      Больше о визите Помпео в Беларусь: Исторический визит Помпео в Беларусь: шутки о диктатуре и будущих отношениях

      Это как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его решения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами все решить. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем,
      – отметил Помпео.

      В Беларуси слова госсекретаря США поддержали, говорят, что тоже готовы помочь всем, чем могут, чтобы Украина и Россия договорились.

      "Мы намерены, готовы и будем делать все, чтобы как можно скорее прекратилась "кризис" на Востоке Украины. Беларусь может быть площадкой для любых встреч и переговоров", – сказал глава МИД Беларуси Владимир Матвеев.

      Он отметил: белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США.

      "Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон", – считает глава белорусского внешнеполитического ведомства.

      Белорусы рассчитывают: США сыграют свою роль в урегулировании ситуации. Госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей решения конфликта.

      А что Помпео говорил в Украине: Встреча Зеленского и Помпео: главные тезисы

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости Беларуси Война на Донбассе Майк Помпео
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