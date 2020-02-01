Украина и Россия должны разобраться сами, – Помпео в Беларуси заговорил о войне на Донбассе

К решению сложного вопроса с военным конфликтом на Донбассе должна присоединиться вся Европа. Однако в конце ситуацию между собой самостоятельно должны будут согласовать лишь стороны этого противостояния – Украина и Россия.

Все, что будет зависеть от США в этой ситуации будет выполнено. Об этом во время встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Матвеевым сказал госсекретарь США Майк Помпео. Об этом пишет БЕЛТА.

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Это как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его решения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами все решить. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем,

– отметил Помпео.

В Беларуси слова госсекретаря США поддержали, говорят, что тоже готовы помочь всем, чем могут, чтобы Украина и Россия договорились.

"Мы намерены, готовы и будем делать все, чтобы как можно скорее прекратилась "кризис" на Востоке Украины. Беларусь может быть площадкой для любых встреч и переговоров", – сказал глава МИД Беларуси Владимир Матвеев.

Он отметил: белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США.

"Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон", – считает глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Белорусы рассчитывают: США сыграют свою роль в урегулировании ситуации. Госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей решения конфликта.

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