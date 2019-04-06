Всемирная торговая организация (ВТО) отказалась признавать нарушением введенные Россией транзитные ограничения для товаров происхождением из Украины. В ближайшее время она должна обнародовать это решение.

В чем заключается суть дела

Официальный Киев оспаривал действия Москвы о расторжении кратчайшего пути украинских товаров на рынки Средней Азии. Такие шаги страна-агрессор ввела в 2016 году. Официальное название документа - "Дело DS512: Россия - Мероприятия по транзитных перевозок". Согласно ему, Украина обвиняла Россию о нарушении базовых принципов многосторонней торговой системы.

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Как пишет "Европейская правда" , это ключевой торговый спор между Украиной и Россией , который рассматривали в ВТО за время членства первой в этой организации. Кроме того, до этого ни одно другое государство не рисковало подавать жалобы относительно правомерности использования нормы, допускающей введение защитных мер в случае угрозы национальной безопасности. Следовательно, Украине даже советовали воздержаться от этой жалобы – особенно в контексте появления все новых торговых войн.

"И, к сожалению, хорошей новости мы не имеем. Решение принято в не нашу пользу. Украина проиграла этот спор", – отмечают авторы материала.

Дело в том, что группа экспертов ВТО рассмотрела жалобу Украины и в конце концов согласилась с доводами Кремля. В России, в частности, настаивали на том, что между странами сложилась "чрезвычайная ситуация в международных отношениях" и политическая ситуация в Украине в 2014-2015 годах создавала существенные угрозы для ее национальной безопасности. Поэтому ограничения транзита они нарушением не признали.

Почему такое решение крайне неприятно для Украины:

Во-первых, блокирование транзита привело к резкому падению украинского экспорта на азиатские рынки. Попытки украинского правительства запустить альтернативный маршрут через Черное море и Южный Кавказ потерпели неудачу. В то же время, несмотря на то, что российская агрессия продолжается, перспектив восстановления российского транзита не видно.

Во-вторых, признание правомерности действий Москвы наносит имиджевый удар по Украине. Также это может стать отличным подарком для российской пропаганды на Западе.

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Что говорит украинская верхушка

Советник министра экономического развития и торговли Украины Роксолана Пидласа отметила, что ведомство изучает материалы дела и разрабатывает стратегию дальнейшей защиты интересов Украины в рамках ВТО.

Такие выводы группы экспертов одновременно означают, что все действия Украины в торгово-экономической сфере, направленные на противодействие агрессии Российской Федерации, безусловно оправданы в глазах международного права и международного сообщества (санкции, эмбарго, ограничения в сфере валютно-финансового регулирования и все другие ограничения ),

– подчеркнула она.

Министр иностранных дел Павел Климкин в свою очередь заметил, что иногда стоит прислушиваться к МИД как по стратегии, так и по тактике.

"Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике", – отметил глава МИД.

Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике - Павел Климкин (@PavloKlimkin) 5 апреля 2019 г.

Результаты других торговых споров Кремля и Киева

Заметим, это уже не первый торговый спор с Кремлем, который проигрывает Украина. Так, в июле 2018 года во Всемирной торговой организации сначала удовлетворили жалобу России о введении защитных пошлин на российскую аммиачную селитру. А за неделю стало известно, что и в деле по импорту железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования организация приняла аналогичное решение – э ксперты ВТО признали правомерным отказ РФ от сертификации украинской железнодорожной продукции.

"Второе решение стало для Украины настоящим шоком – наше правительство было уверено в своей победе. А учитывая то, что одним из аргументов РФ была опасность посещения украинских предприятий российскими специалистами по сертификации (и ВТО признала этот аргумент важным), то решение существенно ослабило наши позиции и в транзитном деле", – пишут журналисты ЕП.

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Такое развитие событий делает маловероятным и выигрыш по делу DS532, где Украина пытается оспорить запрет импорта украинских соков, кондитерских изделий и обоев . В украинском правительстве уже решили не требовать создания экспертной группы в этом деле. То есть формально, не отзывая жалобу, Киев де-факто отказывается от ее рассмотрения.

Правда Украины может торжествовать по "зеркальному делу", которое инициировала Россия. Это спор "DS525: Украина – Мероприятия, касающиеся торговли товарами и услугами" . Согласно ему, РФ пытается оспорить ряд украинских санкций.

Положительным является и момент, когда Россия пыталась ставить под сомнение правомерность Органа по урегулированию споров ВТО рассматривать такие дела. В этом вопросе Украина также победила – в ВТО признали, что такие дела все же подпадают под их юрисдикцию.

Что предшествовало этому решению ВТО

В 2016 году Россия запретила железнодорожный и автомобильный транзит для украинской продукции, который направляется в Казахстан и Кыргызстан. Позже запрет расширили на другие среднеазиатские страны и Монголию. Дело в том, что с 1 января 2016 года начала действовать зона свободной торговли Украины и Евросоюза в рамках Соглашения об ассоциации. Следовательно, Россия обиделась и решила отомстить Украине блокировкой транзита грузов.

В том же году Украина обжаловала действия России в ВТО. Сначала Киев запросил о консультациях, а затем обратился в Орган по урегулированию споров ВТО с просьбой о создании специальной группы экспертов для рассмотрения дела о нарушении со стороны россиян правил ВТО, которые запрещают дискриминацию транзита товаров других государств-членов организации. Россия же мотивировала свои действия другой нормой, которая допускает введение защитных мер в случае угрозы национальной безопасности.

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15 сентября 2016 года украинское Минэкономразвития начало процедуру обжалования ограничений перевозки товаров из Украины через территорию РФ. Через транзитные ограничения со стороны России в третьи страны снижение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии того года составило 35,1% . Украинская сторона считает введенные Кремлем транзитные ограничения необоснованными и не соответствующими нормам соглашений ВТО.