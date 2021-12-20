Цифри вражають

За 10 місяців 2021 року було видано 8687 іпотечних кредитів на 7 мільярдів гривень.

За 10 місяців 2020 року було видано 4330 іпотечних кредитів на 2,5 мільярда гривень.

За 10 місяців 2019 року – 4935 кредитів на 2,1 мільярда гривень.

Державних іпотек по 7% серед цих кредитів лише невелика частина: програма "Доступна іпотека 7%" працює з березня поточного року, і станом на початок листопада видано 1000 кредитів на 864 мільйони гривень. Це 14% від загальної кількості.

Які причини росту

Ймовірно, на таке суттєве зростання попиту на іпотеку вплинуло падіння ставок

у жовтні 2019 середня ставка по іпотечному кредиту становила – 20,8%;

у жовтні 2020 – 15,7%;

у жовтні 2021 року – 14,2%.

Гарний прогрес за два роки, хоч для розвинених країн наші ставки все ще є шокуючими.

Японський досвід

Наприклад, в Японії також є програма державної підтримки громадян, які взяли іпотеку. Японці можуть кожен рік вираховувати 1% від непогашеного залишку іпотеки з ПДФО, який вони мають сплатити. Але на 2022 рік програма буде дещо скорочена, і вираховувати можна буде тільки 0,7%.

Аргументується це тим, що японці можуть і самі впоратись з виплатами, адже ставки по іпотечним кредитам там менше 1% на рік.

Попри затяжну коронакризу, ми бачимо, що українці будують плани на майбутнє і розвиваються, хоч держава могла б і більше сприяти таким прагненням українців та робити ще доступніші кредитні програми на житло.

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