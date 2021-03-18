Национальный сервис Virobnik.ua провел опрос среди украинцев. В частности о том, какие пищевые продукты вызывают у них недоверие.

Авторы проекта сообщают, что их цель сделать так, чтобы потребители наконец распрощались со стрессом касательно качества, ингредиентов и условий производства товаров.

Интересно Стартап Virobnik.ua завоевал доверие за пол года: какие известные компании уже присоединились

Какие продукты пугают украинцев

По результатам опроса оказалось, что больше всего украинцев пугают:

сливочное масло;

сосиски;

колбаса;

курятина;

сыр;

молоко;

сладости;

фруктовые соки;

хлеб;

майонез.

В масле потребителей больше всего пугает фальсификация продукта: замена молочного жира на пальмовое масло, маргарин или животные жиры. Касательно сосисок и колбас украинцев беспокоит процент мяса в составе готовой продукции. Ведь часто, чтобы удешевить товар, производители добавляют другие примеси, например, сою.



Какие продукты вызывают у вас недоверие? / Фото Virobnik.ua

Также украинцев пугает содержание антибиотиков в курятине и безопасность ее применения. Что касается других продуктов в списке, то украинцам хотелось бы иметь больше информации об их создании, чтобы убедиться в качестве.

Недоверие к продуктам, которые мы едим каждый день, вызывает стресс и фоновое напряжение. Это мешает людям полноценно наслаждаться жизнью,

– говорится в социальных сетях Virobnik.ua.

На сайте Virobnik.ua есть видео создания продуктов

Уже сейчас на сайте Virobnik.ua можно увидеть видео создания колбасы, молочной продукции, шоколада и других продуктов тех производителей, которые согласились прозрачно показать свое производство.

Однако команда Virobnik.ua пообещала продолжать свою деятельность и показывать еще больше информации о продуктах, которые мы покупаем каждый день, добавив, что сообщество прозрачных брендов должно становиться больше.

Напомним! Virobnik.ua – это национальный сервис, который показывает видео создания продуктов ежедневного потребления.

Видеоролик отвечает на 5 главных вопросов:

Кто делает продукт?

Где его производят?

Какое сырье используют?

В каких условиях сохраняют продукт?

Как проверяют его качество?

Всем товарам, прошедшие проверку, Virobnik.ua предлагает нанести на упаковку QR-код с быстрой ссылкой на видео. Такие QR-коды можно уже увидеть на продукции компании Danone, что присоединилась к проекту. Также видео о создании продуктов можно посмотреть на официальном сайте Virobnik.ua.