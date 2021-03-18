Украинцы назвали 10 продуктов питания, которые вызывают у них недоверие
Национальный сервис Virobnik.ua провел опрос среди украинцев. В частности о том, какие пищевые продукты вызывают у них недоверие.
Источник:24 канал
Авторы проекта сообщают, что их цель сделать так, чтобы потребители наконец распрощались со стрессом касательно качества, ингредиентов и условий производства товаров.
Интересно Стартап Virobnik.ua завоевал доверие за пол года: какие известные компании уже присоединились
Какие продукты пугают украинцев
По результатам опроса оказалось, что больше всего украинцев пугают:
- сливочное масло;
- сосиски;
- колбаса;
- курятина;
- сыр;
- молоко;
- сладости;
- фруктовые соки;
- хлеб;
- майонез.
В масле потребителей больше всего пугает фальсификация продукта: замена молочного жира на пальмовое масло, маргарин или животные жиры. Касательно сосисок и колбас украинцев беспокоит процент мяса в составе готовой продукции. Ведь часто, чтобы удешевить товар, производители добавляют другие примеси, например, сою.
Какие продукты вызывают у вас недоверие? / Фото Virobnik.ua
Также украинцев пугает содержание антибиотиков в курятине и безопасность ее применения. Что касается других продуктов в списке, то украинцам хотелось бы иметь больше информации об их создании, чтобы убедиться в качестве.
Недоверие к продуктам, которые мы едим каждый день, вызывает стресс и фоновое напряжение. Это мешает людям полноценно наслаждаться жизнью,
– говорится в социальных сетях Virobnik.ua.
На сайте Virobnik.ua есть видео создания продуктов
Уже сейчас на сайте Virobnik.ua можно увидеть видео создания колбасы, молочной продукции, шоколада и других продуктов тех производителей, которые согласились прозрачно показать свое производство.
Однако команда Virobnik.ua пообещала продолжать свою деятельность и показывать еще больше информации о продуктах, которые мы покупаем каждый день, добавив, что сообщество прозрачных брендов должно становиться больше.
Видеоролик отвечает на 5 главных вопросов:
- Кто делает продукт?
- Где его производят?
- Какое сырье используют?
- В каких условиях сохраняют продукт?
- Как проверяют его качество?
Всем товарам, прошедшие проверку, Virobnik.ua предлагает нанести на упаковку QR-код с быстрой ссылкой на видео. Такие QR-коды можно уже увидеть на продукции компании Danone, что присоединилась к проекту. Также видео о создании продуктов можно посмотреть на официальном сайте Virobnik.ua.
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