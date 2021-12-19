Суточная статистика вакцинации

За прошедшие сутки, 18 декабря, 62 686 украинцев вакцинировали против коронавируса. В частности, первую дозу получили 19 806 человек.

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Две дозы – 42 862 человека, они завершили процесс иммунизации. Кроме того, дополнительную дозу – третью дозу получили 18 человек.

Прививки проводили 448 мобильных бригад по иммунизации, 2 997 пунктов прививки и 477 центров вакцинации населения.

Темпы вакцинальной кампании

С начала вакцинальной кампании проведено 27 337 322 прививки:

первую дозу получили 14 375 344 человека,

получили две дозы – 12 961 886 людей,

получили третью дозу – 92 человека.

Справка! Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, которым предоставляется разрешение на введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса. Бустерная доза разрешена только для определенных групп людей.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала