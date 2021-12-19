Суточная статистика вакцинации

За прошедшие сутки, 18 декабря, 62 686 украинцев вакцинировали против коронавируса. В частности, первую дозу получили 19 806 человек.

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Две дозы – 42 862 человека, они завершили процесс иммунизации. Кроме того, дополнительную дозу – третью дозу получили 18 человек.

Прививки проводили 448 мобильных бригад по иммунизации, 2 997 пунктов прививки и 477 центров вакцинации населения.

Темпы вакцинальной кампании

С начала вакцинальной кампании проведено 27 337 322 прививки:

  • первую дозу получили 14 375 344 человека,
  • получили две дозы – 12 961 886 людей,
  • получили третью дозу – 92 человека.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусуЭффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала