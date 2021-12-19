Добова статистика вакцинації
Протягом минулої доби, 18 грудня, 62 686 українців вакцинували проти коронавірусу. Зокрема, першу дозу отримали 19 806 людей.
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Дві дози – 42 862 людини, вони завершили процес імунізації. Крім того, додаткову дозу – третю дозу отримали 18 людей.
Щеплення проводили 448 мобільні бригади з імунізації, 2 997 пункти щеплення та 477 центри вакцинації населення.
Темпи вакцинальної кампанії
Від початку вакцинальної кампанії проведено 27 337 322 щеплень:
- першу дозу отримали 14 375 344 людини,
- отримали дві дози – 12 961 886 людей,
- отримали третю дозу – 92 людини.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу