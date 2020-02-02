Украинка в заложниках Пакистана, пророссийские билборды в Киеве – видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты в неделю.

Украинка, которая не может вернуться на родину

Лариса Мохаммад уже 29 лет живет в Пакистане. Из-за оккупации ее родного Луганска, власти страны не могут установить ее гражданство. А значит – и выдать ей загранпаспорт. Юристы советуют обратиться женщине в украинский суд. Только так можно установить гражданство.

Смотрите видео: как Лариса Мохаммад оказалась в Пакистане, и почему не может выехать

Российская пропагандой в Киеве

Баннеры с неоднозначным текстом "Россия – наш главный стратегический партнер", под которым стоит подпись "Олег Катющенко", разместили в Киеве 29 января. Активисты вызвали полицию с требованием убрать рекламу, которая нарушает законодательство Украины. Строительный бизнесмен Олег Катющенко, фото которого было изображено на билбордах, прокомментировал, что не понимает, кто мог совершить это.

Смотрите видео: бизнесмен Катющенко прокомментировал пророссийские билборды со своим изображением

Кототерапия в Черкассах

В одной из ветеринарных клиник Черкасс предлагают прийти и погладить кошек. Своим визитом все желающие не только улучшат себе настроение, но и помогут социализироваться местным пушистым жителям. Комнату с кошками в ветеринарной клинике называют обнимательной. Там живет с десяток бездомных кошек, которых подобрали на улицах и таким образом спасли от смерти.

Смотрите видео: работники ветклиники в Черкассах приглашают желающих пообнимать животных

Самый молодой писатель фэнтези

16-летний Святослав Емец представил свою первую книгу "Египетская легенда", и стал самым молодым писателем в жанре фэнтези. Парня внесли в Книгу рекордов Украины.

Смотрите видео: как прошла презентация книги молодого автора фэнтези в Украине

Удивительное спасение щенка на Житомирщине

В начале января 2020 года щенка запихнули в пластиковый бутыль, замотали скотчем и выбросили умирать посреди лесополосы под Житомиром. По счастливой случайности, пограничник-кинолог Сергей проходил через лес, и спас животное.

Смотрите видео: как пограничник спас щенка