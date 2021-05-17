Постоянное давление и нечеловеческие условия: пленник Кремля Выговский хочет объявить голодовку
Украинский политзаключенный Валентин Выговский заявил о намерении объявить голодовку. Как сказала омбудсмен Людмила Денисова, человек потерял всякую надежду вернуться живым на родину.
Источник:фейсбук Людмилы Денисовой
Денисова рассказала, что незаконно заключенный Выговский уже седьмой год находится в нечеловеческих условиях.
Важно Политзаключенный Выговский держится из последних сил, – Денисова о нечеловеческих условиях для украинца
Омбудсмен подчеркнула, что украинец постоянно находится в холоде и полной изоляции. Это, по ее словам, и привело к ухудшению состояния здоровья Валентина.
Кроме того, администрация исправительного учреждения осуществляет систематическое психологическое давление на нашего согражданина – без каких-либо объяснений и причин помещает в ШИЗО (штрафной изолятор – 24 канал), снимает деньги с карточного счета, которые родные ему перечисляют для приобретения пищевых продуктов и средств гигиены,
– пожаловалась Денисова.
Она добавила, что из-за этого пленник Кремля готов начать голодовку, если ситуация никаким образом не изменится. Денисова подчеркнула, что такие действия администрации российской исправительной колонии является ничем иным, как пыткой и бесчеловечным или унижающим достоинство человека обращением. А это, подчеркнула омбудсмен, является прямым нарушением Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.
Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить права украинца. А именно:
- обеспечить соответствующие условия содержания,
- проверить правомерность действий администрации исправительной колонии относительно помещения Валентина Выговского в ШИЗО и незаконного использования его собственных средств.
Также украинская омбудсмен попросила международное сообщество отреагировать на позорное нарушение прав украинского политзаключенного.
Что известно о Валентине Выговском?Киевлянин Выговский исчез в Крыму в 2014 году. Туда мужчина поехал всего лишь на день – на выставку. Украинца обвинили в шпионаже, приговорили к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Россия отказала в экстрадиции Выговского.
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