Украинский политзаключенный Валентин Выговский заявил о намерении объявить голодовку. Как сказала омбудсмен Людмила Денисова, человек потерял всякую надежду вернуться живым на родину.

Денисова рассказала, что незаконно заключенный Выговский уже седьмой год находится в нечеловеческих условиях.

Важно Политзаключенный Выговский держится из последних сил, – Денисова о нечеловеческих условиях для украинца

Омбудсмен подчеркнула, что украинец постоянно находится в холоде и полной изоляции. Это, по ее словам, и привело к ухудшению состояния здоровья Валентина.

Кроме того, администрация исправительного учреждения осуществляет систематическое психологическое давление на нашего согражданина – без каких-либо объяснений и причин помещает в ШИЗО (штрафной изолятор – 24 канал), снимает деньги с карточного счета, которые родные ему перечисляют для приобретения пищевых продуктов и средств гигиены,

– пожаловалась Денисова.

Она добавила, что из-за этого пленник Кремля готов начать голодовку, если ситуация никаким образом не изменится. Денисова подчеркнула, что такие действия администрации российской исправительной колонии является ничем иным, как пыткой и бесчеловечным или унижающим достоинство человека обращением. А это, подчеркнула омбудсмен, является прямым нарушением Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить права украинца. А именно:

обеспечить соответствующие условия содержания,

проверить правомерность действий администрации исправительной колонии относительно помещения Валентина Выговского в ШИЗО и незаконного использования его собственных средств.

Также украинская омбудсмен попросила международное сообщество отреагировать на позорное нарушение прав украинского политзаключенного.